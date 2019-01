Quando Milan-Napoli era il derby Vasino-Necco

L'ex Lazio e Milan Stam rivela : 'Quando ero a Roma ho rifiutato il City' : Nel 1998 è passato al Manchester United , è diventato un pilastro dei Red Devils dopo essere stato il difensore più costoso del mondo, grazie al suo passaggio dal Psv Eindhoven. 3 anni in Premier, poi il passaggio alla Lazio in Serie A. Il club biancoceleste, va in difficoltà, Stam può essere ceduto. LA RIVELazioNE - E L'ex ...

Genoa-Milan - Prandelli rammaricato : “giocare alle 15 ci ha penalizzato. Piatek? Quando sono arrivato…” : L’allenatore del Genoa ha parlato della sconfitta con il Milan, soffermandosi anche sulla situazione Piatek Il Milan batte 2-0 il Genoa nel primo dei due posticipi della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di Borini e Suso al 27′ e al 38′ della ripresa le reti dei rossoneri che salgono al 4° posto in classifica con 34 punti, uno in più della Roma. Spada/LaPresse Restano ...

Juventus-Milan - amuleto-Cristiano Ronaldo per la finale di Supercoppa : Quando scende in campo... : Mentre Gonzalo Higuain, telefono alla mano e broncio in viso, passeggia nei pressi dell' hotel che ospita il Milan a Gedda per informarsi sulla trattativa con il Chelsea, Cristiano Ronaldo si prepara con il sorriso stampato in volto per la prima "finale" con la maglia della Juve. La differenza di um

Baskonia Vitoria-Olimpia Milano - Quando si gioca? Data - programma - orario e tv. C’è la diretta streaming : Vigilia del diciannovesimo turno di Eurolega in arrivo: per Milano c’è una trasferta dal sapore particolare, perché si va a Vitoria (o Gasteiz, secondo l’usanza basca), casa del Baskonia, club ormai storico del panorama sia della Liga ACB spagnola che della massima competizione europea. Si giocherà alla Fernando Buesa Arena, che quest’anno ospiterà per la prima volta le Final Four di Eurolega. Probabilmente sia la formazione di ...

Milan - Gattuso : "Higuain? Quando fai delle scelte... Non so cosa accadrà - Paquetà mi è piaciuto" : "Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria, è stata una partita gagliarda. Bene la difesa. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva". ...

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Higuain? Quando uno fa delle scelte - difficile convincerlo' : Il Milan ne fa due alla Samp e vola ai quarti di finale: "I ragazzi sono stati bravi, ci sono partite in cui si fa fatica ma Cutrone e Conti ci hanno dato qualità". Decisivo Patrick, doppietta nei ...

Milan - Conti pronto al rientro : ecco Quando potrebbe esordire : È sempre più vicino il ritorno in campo di Andrea Conti, il terzino del Milan costretto ad un lunghissimo stop per un terribile doppio infortunio che ha minato – addirittura – la carriera del giocatore. Dopo la riabilitazione e la preparazione atletica, Conti è tornato a disposizione di Gattuso, il quale starebbe aspettando il momento giusto per farlo esordire. L’ex Atalanta, naturalmente, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Ad ogni ...

Bufera Higuain : si sussurra a Milanello che i dirigenti Quando lo hanno preso... : Secondo quanto svela La Gazzetta dello Sport, c'è una vera e propria Bufera Gonzalo Higuain a Milanello. Leonardo - sempre molto attento alle parole - ci è andato giù duro. Ma c'è di più: 'Si sussurra anche che a Milanello, quando hanno ...

Milano-Modena volley : Quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : spettacolo al Forum di Assago! : Domenica 13 gennaio si giocherà Milano-Modena, match valido per la 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Per la prima volta in stagione, i meneghini giocheranno al Mediolanum Forum di Assago: il Presidente Fusaro ha voluto aprire le porte dell’impianto più grande della città in occasione della supersfida contro i Canarini di Ivan Zaytsev sperando in un sold-out da brividi. Missione riuscita: 12000 ...