Quando la Pro sfiorò la semifinale di Coppa Italia

Destiny 2 pronto ai Giorni Scarlatti 2019 - Quando prenderà il via l’evento? : Mantenere elevata l'attenzione della community anche dopo un anno e mezzo dall'uscita non dev'essere semplicissimo per Destiny 2, eppure Bungie sfrutta tutte gli assi nella propria manica per riuscire in questo compito. Chiaramente una grandissima mano agli sviluppatori arriva dai diversi periodi dell'anno, che si prestano a una grande varietà di eventi a tema che ravvivano l'universo ludico: basti pensare al recente evento Aurora a tema ...

Juventus-Atletico Madrid - Quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Roma-Porto - Quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Calciomercato invernale 2019 : Quando inizia e finisce? Date - programma e orari : Il Calciomercato invernale si svolgerà da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio. Le squadre avranno dunque a disposizione 28 giorni per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere giocatori che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte ...

Napoli-Zurigo - Quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Inter-Rapid Vienna - Quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si ...

Quando la legge protegge chi procura stragi più che le vittime : "No alla prescrizione". A Roma il grido di dolore dei parenti delle vittime delle stragi che hanno insanguinato l'Italia, da...

Diciotti - Quando Salvini diceva di voler rinunciare all’immunità per farsi processare : Matteo Salvini in diretta Facebook si rivolge ai senatori, e invoca il dovere di "difesa della patria", quale "sacro dovere" di ogni cittadino. Ma il ministro è la stessa persona che quest'estate, annunciava di volersi fare processare, rinunciando all'immunità della sua carica: "Se il Tribunale dirà che devo essere processato - diceva - andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore"Continua a leggere

