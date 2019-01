Punto sull’Inverno 2018 2019

retemeteoamatori

(Di sabato 26 gennaio 2019) Torniamo a parlare dello Stratwarming, a dicembre avevamo parlato di un repentino riscaldamento della zona polare della stratosfera, che avrebbe portato ad uno split del Vortice Polare.Vediamo quanto è successo fino ad ora, partiamo con quest’ultimo mese gennaio che ha visto ribaltare il quadro mite di Dicembre.Anomalie negative che si sono riscontrate in vari settori della nostra penisola, fatta eccezione per i settori del centro-nord.Durante questa prima parte d’inverno abbiamo avuto eventi freddi che hanno apportato nevicate anche con quantitativi abbondanti al Sud Italia e oltre Alpe.Oltre 1 metro di neve a Capracotta(IS) 1400m Su questi ultimi settori l’influenza delle correnti settentrionali, unite alla conformazione del territorio, con le Alpi che hanno fatto da muro, si sono registrate nevicate abbondanti in Austria e in ...