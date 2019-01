PSG | Neymar | il padre accusa | «Gli arbitri non lo proteggono»

PSG in ansia per Neymar - nuovo infortunio al piede : Secondo i media locali il calciatore più costoso del mondo era in lacrime mentre lasciava il campo mercoledì sostituito da Moussa Diaby. Il Psg non si è espresso sulla possibilità che Neymar giochi ...

Infortunio Neymar - brivido PSG : il calciatore in lacrime : Infortunio Neymar – Il Psg ha vinto la gara di Coppa di Francia contro lo Strasburgo ma a preoccupare sono le condizioni dell’attaccante Neymar, dopo un triplo contrasto con un avversario il calciatore è uscito dal campo zoppicando ed in lacrime e si teme per un Infortunio serio. Conferme arrivano anche dal tecnico Tuchel: “È preoccupato, perché è ancora lo stesso piede, il piede destro (il tedesco fa riferimento alla ...

PSG in ansia - nuovo infortunio per Neymar : esce dal campo in lacrime : Neymar alle prese con un nuovo infortunio, l’attaccante del PSG è uscito in lacrime dopo la gara di ieri contro lo Strasburgo Il brasiliano Neymar si è infortunato al piede destro nella gara vinta dal suo Paris Saint-Germain per 2-0 contro lo Strasburgo, come spiegato dal club parigino. Gli esami iniziali hanno mostrato che il ventiseienne attaccante ha avuto una “riattivazione dolorosa” di un infortunio al quinto ...

PSG - infortunio per Neymar in Coppa di Francia : il brasiliano esce in lacrime : Nella Parigi del calcio tremano tutti: Neymar è stato sostituito al minuto numero 62 del secondo turno della partita di Coppa di Francia contro lo Strasburgo. Per il brasiliano un brutto colpo al ...

Nessun addio - Neymar giura amore al PSG : 'troppe speculazioni - a Parigi mi sento come a casa' : Il giocatore brasiliano ha spento le voci circa un suo possibile addio al PSG, sottolineando di trovarsi bene in Francia Neymar non si muoverà dal Paris Saint-Germain , almeno per il momento. A ...

Nessun addio - Neymar giura amore al PSG : “troppe speculazioni - a Parigi mi sento come a casa” : Il giocatore brasiliano ha spento le voci circa un suo possibile addio al PSG, sottolineando di trovarsi bene in Francia Neymar non si muoverà dal Paris Saint-Germain, almeno per il momento. A sottolinearlo è lo stesso giocatore brasiliano, intervenuto ai microfoni di Canal + France per mettere a tacere le voci circa un suo possibile addio al club Parigino. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Niente di tutto questo, l’ex Barça si trova a ...

Ligue 1 - il PSG vince 9-0 : show di Neymar - Mbappé e Cavani : TORINO - Clamorosa vittoria del Psg in casa contro il Guingamp . I parigini battono 9-0 la squadra che occupa l'ultimo posto di Ligue 1 grazie alla show di Mbappe, Cavani e Neymar. La formazione di ...

PSG - corsa di dromedari in Qatar : vince quello di Neymar : Non solo un periodo di ritiro a temperature certamente più gradevoli di quelle dell'inverno europeo, ma un vero e proprio tour del Qatar , immersi nelle tradizioni e nei luoghi caratteristici. Del ...

PSG - Thiago Silva : 'Buffon si merita la Champions - Verratti al livello di Neymar e Mbappé' : Thiago Silva , difensore e capitano del Paris Saint Germain , ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei due compagni di squadra italiani Gianluigi Buffon e Marco Verratti : ' Gigi è una stella mondiale e un punto di riferimento per tutti. E' un capitano naturale, un leader che ci spinge sempre ...

Neymar ha già dimenticato Bruna? Il calciatore del PSG pizzicato ad un party con una bomba sexy [GALLERY] : Neymar ha già una nuova fiamma? Il calciatore del PSG pizzicato ad un party con una sexy modella brasiliana, Bruna è solo un lontano ricordo ormai? A fine 2018 Neymar ha detto addio alla bella Bruna Marquezine, sua fidanzata. Il calciatore brasiliano del PSG ha trascorso le festività nella sua terra, dove è stato pizzicato ad un party con una modella esplosiva, che sembra essere la sua nuova fiamma. Si tratta di Mari Tavares, seguitissima ...

Ligue 1 - PSG domina l'Amiens senza Neymar : AMIENS, Francia, - Sedicesima vittoria per il PSG in Ligue 1. Cavani e compagni si impongono sull' Amiens , 3-0, nel match inaugurale della 20.a giornata. PRIMO TEMPO senza RETI - Tuchel concede un ...

Neymar già stanco del PSG - il brasiliano chiama il Barcellona : già 5 telefonate ai blaugrana - addio possibile a giugno : Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, non solo per quello di gennaio ma anche e soprattutto per quello della prossima stagione con tanti colpi anche clamorosi in grado di modificare le rose delle big. In particolar modo notizie clamorose per quanto riguarda Neymar, il brasiliano ha chiesto di tornare al Barcellona, il calciatore avrebbe chiamato per ben 5 volte il club spagnolo pur di lascia il Psg. Secondo voci provenienti ...

Neymar chiama il 'Barca' per tornare - 'PSG senza progetti' : Il calciatore brasiliano Neymar ha talmente tanta voglia di tornare al Barcellona da aver chiamato il club blaugrana ben cinque volte pur di lasciare il Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano ...

Neymar chiama il 'Barca' per tornare - "PSG senza progetti" : Il calciatore brasiliano Neymar ha talmente tanta voglia di tornare al Barcellona da aver chiamato il club blaugrana ben cinque volte pur di lasciare il Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, i contatti tra l'entourage del giocatore e il Barcellona sono avvenuti negli ultimi mesi. Il padre dell'attaccante brasiliano ha assicurato personalmente al presidente Josep Maria Bartomeu e ai dirigenti del club che Neymar ...