Pronostico Alaves vs Rayo Vallecano, La Liga 28-01-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Getafe - Deportivo Alaves Liga Spagnola 18-01-2019: il pronostico - camilliadi : Getafe - Deportivo Alaves Liga Spagnola 18-01-2019: il pronostico -

(Di sabato 26 gennaio 2019), lunedì 28 gennaio. L’per dimenticare immediatamente il pesante k.o. contro il Getafe, ilper continuare l’ottimo periodo e conquistare importanti punti salvezza.della partita.Come arrivano?L’, dopo quattro turni dove aveva conquistato due vittorie, è stato nettamente sconfitto per 4-0 sul campo del Getafe (doppiette per Jaime Mata e Jorge Molina). La formazione di Abelardo ha così sprecato clamorosamente l’occasione di portarsi in zona Champions. I baschi sono ancora imbattuti al ”Mendizorroza”, dopo aver conquistato cinque vittorie e quattro pareggi. Attualmente sono quinti con 32 punti.Ilè in netta ripresa dopo un avvio di stagione complicato. La matricola della Primera Division ha conquistato un punto importante in casa ...