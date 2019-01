Pronostici Serie B Quote e scommesse | Palermo leggermente favorito a Cremona

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Napoli favorito a San Siro per il big-match - 21giornata - : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per le partite, messe in programma nella 21giornata del campionato, il 25 e 26 gennaio 2019.

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Sassuolo favorito contro il Cagliari - 21giornata - : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per le partite, messe in programma nella 21giornata del campionato, il 25 e 26 gennaio 2019.

Pronostici Serie A 21esima giornata : Milan-Napoli da gol - Empoli e Bologna favorite : La Serie A è pronta a regalarci un altro weekend appassionante con dieci incontri dai Pronostici mai scontati. Anche perchè il calciomercato ha portato in dote dei nuovi giocatori a quasi tutte le squadre e i valori potrebbero essersi rimescolati. Milan-Napoli e Lazio-Juventus sono le due sfide di cartello, altre big come Inter e Roma rischiano invece grosso nelle trasferte di Torino e Bergamo. Ecco tutte le previsioni della vigilia. I ...

Pronostici Serie B - 26-27-28 Gennaio 2019 : Consigli Scommesse 21^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 21^ Giornata che si giocherà i giorni 26-27-28 Gennaio 2019.Sabato 26 Gennaio 2019, si apriranno le danze della 21^ Giornata di Serie B col Palermo sempre primo in classifica, ma ora, con soli 2 punti di distacco dal Brescia, vista la sconfitta maturata nel precedente turno da parte dei rosanero.Gran bagarre in zona play off con molte squadre divise da pochi punti, stesso discorso per le ...

I Pronostici della 21^ giornata di Serie A : Juventus e Inter le favorite : Il weekend calcistico si avvicina, qui di seguito, abbiamo stilato i nostri pronostici della ventunesima giornata della Serie A TIM. Sassuolo - Cagliari 1X + Goal (Quota SNAI 2.25): Entrambe hanno pareggiato settimana scorsa e sicuramente entrambe avranno una gran voglia di fare punti questa settimana. Il Sassuolo non vince da 5 partite ed ha una media di 1,7 goal a partita, invece il Cagliari non vince da 4 partite ed ha una media goal di ...

Pronostici Serie A - 26-27-28 Gennaio 2019 : Consigli Scommesse 21^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 21^ Giornata che si giocherà i giorni 26-27-28 Gennaio 2019.Sabato 26 Gennaio si apriranno le danze della 21^ Giornata di Serie A ed attenzione in primis, alla bellissima sfida fra Milan e Napoli. In testa alla classifica troviamo sempre la Juventus, forte della vittoria contro il Chievo.Juventus che se la vedrà all’Olimpico contro una Lazio reduce dalla sconfitta col Napoli. ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb – Si torna in campo anche per la Serie B, si gioca la 20^ giornata del campionato cadetto. Il turno si apre con la gara di stasera tra Palermo e Salernitana, la squadra rosanero tenta la fuga verso la promozione. Il Crotone spera di uscire dalla zona calda della classifica, di fronte il Cittadella che punta un posto nei playoff, il big match mette di fronte Lecce e Benevento, il Carpi ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna in campo per la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che promette importanti indicazioni per il proseguo della stagione. La giornata si apre con il match tra Roma e Torino, la squadra di Di Francesco cerca punti per la zona Champions League, match interessante tra Udinese e Parma mentre l’Inter non deve sottovalutare il Sassuolo. Nel lunch match della domenica di fronte Frosinone e ...

Serie A - al via il girone di ritorno : i Pronostici di William Hill per Napoli-Lazio e gli altri match della 20ª giornata : Il Torino ricomincia dall’Olimpico di Roma, dove prima della sosta ha fermato sull’1-1 la Lazio. I giallorossi, invece, hanno rilanciato le loro ambizioni europee con le vittorie contro Sassuolo e Parma e, secondo i quotisti di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, partono nettamente favoriti contro i granata: se, infatti, il segno 1 vale 1.65, il moltiplicatore per il segno 2 arriva a 5.80; 4.00 il valore assegnato alla X. ...

Serie A - Pronostici ventesima giornata : Roma e Inter favorite in casa : La Serie A riparte nel nuovo anno con una ventesima giornata, la prima di ritorno, nella quale sono in programma tante partite Interessanti e dai pronostici non sempre scontati. Può succedere di tutto, specie quando si torna in campo dopo una sosta. Nel frattempo alcuni club hanno approfittato di questi giorni di gennaio per rinforzarsi in vista di questo girone di ritorno. I nuovi acquisti serviranno per cambiare la rotta? In questo turno Roma ...

Pronostici Serie A - 19-20-21 Gennaio 2019 : Consigli Scommesse 20^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 20^ Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21 Gennaio 2019.Saranno Roma e Torino ad aprire le danze della 20esima di Serie A valevole per il nuovo anno solare del 2019. Roma a caccia dei 3 punti visto che la zona Champions League non è del tutto lontana.In testa alla classifica naturalmente, troviamo saldamente la Juventus con Napoli ed Inter in lotta per la seconda posizione. Sfide ...

Pronostici Serie B - 18-19-20-21 Gennaio 2019 : Consigli Scommesse 20^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 20^ Giornata che si giocherà i giorni 18-19-20-21 Gennaio 2019.Il Palermo primo in classifica aprirà le danze della stagione calcistica di Serie B dell’anno solare 2019, Venerdi 18 Gennaio in casa contro la Salernitana. Palermo primo in classifica e braccato in primis da Brescia e Pescara. Analizziamo insieme, tutte le partite di Giornata.Pronostico Palermo-Salernitana 18-01-2019I ...

Pronostici Serie D - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie D – E’ una giornata importante per il campionato di Serie D, si gioca un turno molto importante per il torneo di quarta divisione italiana. Nel Gruppo A trasferta per il Savona contro il Borgaro, nel Gruppo D match insidioso per il Pavia contro Axys Zola mentre Reggio Audace davanti al pubblico amico contro Crema, il Modena sul campo del Vigor Carpaneto. Il Cesena dovrà vedersela contro ...