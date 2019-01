Procura minori Catania | sbarcare i bambini dalla nave Sea Watch 3 - Salvini | ' Hanno 17

Salvini pronto a denunciare l’equipaggio della Sea Watch. Procura al ministro : violati i diritti dei minori soli - fateli sbarcare : La nave umanitaria Sea Watch 3, con i 47 migranti recuperati sabato scorso nel Mediterraneo centrale, è a meno di due chilometri dalla costa siracusana «per garantire la sicurezza dell’unità e delle persone a bordo». Lo afferma la Guardia costiera italiana in un raro comunicato dedicato a vicende che riguardano migranti, emesso stamattina....

Sea Watch - Procura di Catania : "Minori sbarchino dalla nave" : Sea Watch, procura di Catania: "Minori sbarchino dalla nave" Il procuratore per i minori Caterina Ajello chiede con una lettera che vengano fatti scendere i 13 minorenni a bordo della nave, ferma al largo di Siracusa dove attende un porto a 7 giorni dal soccorso di 47 naufraghi. “Va assicurata la tutela dei diritti”, ...

La Procura di Catania chiede che vengano fatti sbarcare i minori della Sea Watch : Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto con una lettera ufficiale che vengano fatti sbarcare i minorenni dalla Sea Watch 3, ferma nella rada del porto di Siracusa. Da fonti investigative, si apprende che in totale sarebbero 13 di cui 8 non accompagnati. La missiva è stata inviata ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, e al presidente del Tribunale ...

Sea Watch - la Procuratrice di minori di Catania chiede che sbarchino i bambini : la lettera a Salvini : Il caso della nave Sea Watch 3, ferma al momento nella rada del porto di Siracusa, rischia di trasformarsi in un nuovo "caso Diciotti" per il governo e in particolare per Matteo Salvini. Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto in una lettera ufficiale che vengano fatto

Sea Watch - Procura dei minori di Catania chiede lo sbarco immediato dei bambini : La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati che si trovano a bordo della nave Sea Watch che staziona, con a bordo quarantasette migranti, a 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. A quanto si apprende i minori a bordo sono tredici, di cui otto non accompagnati.Continua a leggere

