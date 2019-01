Probabili formazioni Lazio-Juventus, Serie A 27-01-2019

lanotiziasportiva

: Serie B, probabili formazioni e diretta dalle 15. Dove vederla in tv - bari_times : Serie B, probabili formazioni e diretta dalle 15. Dove vederla in tv - zazoomblog : Lazio-Juventus le probabili formazioni - #Lazio-Juventus #probabili #formazioni - VoceGiallorossa : ?Atalanta-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA! ?@MerKanT92 -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Ledi, 21°turno diA. Domenica 26 gennaio ore 20:30, Stadio Olimpico., domenica 26 gennaio. Dopo la sconfitta con il Napoli, i biancocelesti affrontano la regina del campionato, ovvero i bianconeri di mister Allegri.QUI- Non tira sicuramente buon vento in casa, che dopo la deludente sconfitta con il Napoli, dovrà fare i conti con problemi aggiuntivi: Acerbi infatti sarà squalificato, quindi niente perno della difesa contro la squadra più forte del campionato, a cui va aggiunta la situazione Lukaku: il belga infatti sembrava essere stato ceduto al Newcastle, ma è stato poi rimandato indietro per non aver passato le visite mediche. Al posto di Acerbi ci sarà con moltatà Bastos.QUI- Leggero turnover quello effettuato da Allegri: in attacco ancora spazio a Dybala affianco a Cristiano Ronaldo, ...