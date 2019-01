Probabili Formazioni Atalanta – Roma, Serie A 27/01/2019

lanotiziasportiva

(Di sabato 26 gennaio 2019)A 27/01/L’Atleti Azzurri ospita una delle sfide più interessanti della giornata: banco di prova per Gasperini e i suoi giocatori contro unain forma. L’andata è terminata con un rocambolesco 3-3.BERGAMO – Gasperini punta l’Europa e vuole cercare il colpo contro la: nessun dubbio sul tridente, che sarà formato da Gomez, Ilicic e Zapata. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa ci saranno Palomino, Toloi e Mancini. Spazio per Pasalic e De Roon al centro mentre sicuri del posto Hateboer e Gosens.– Di Francesco continua a puntare su Zaniolo, che agirà nei 3 dietro Dzeko con Pellegrini ed El Shaarawy. In porta Olsen, mentre in difesa ci saranno Kolarov e Florenzi sulle fasce: al centro tornano Fazio e Manolas in pianta stabile, così come torna N’Zonzi che farà coppia con ...