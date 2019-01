Potenza Scuole chiuse anche lunedì 28 gennaio

Maltempo : a Potenza Scuole chiuse anche lunedì : Situazione ancora difficile in provincia di Potenza, soprattutto nelle frazioni e nelle aree più colpite dalle abbondanti nevicate che hanno provocato l’interruzione di energia elettrica e sono ancora disalimentate circa diecimila utenze nella zona di Avigliano. Il punto della situazione è stato fatto in una riunione del centro coordinamento soccorsi in Prefettura in cui si sono registrate ”situazioni ancora critiche nella provincia, ...

Maltempo e neve a Potenza : il sindaco chiude le scuole - “violenza verbale inaudita” sui social : A seguito della decisione di chiudere le scuole nella giornata di ieri, 10 gennaio, a causa del Maltempo, il Comune di Potenza ha ricevuto “un numero notevole di commenti, pubblici ai diversi post su Facebook, e privati, di una violenza verbale inaudita, anche considerando che, nella quasi totalita’ dei casi, si tratta di studenti giovani e giovanissimi“: lo ha reso noto il sindaco, Dario De Luca. “Anche in occasione ...