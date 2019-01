Poste Italiane | libretto postale cointestato e firma disgiunta | cosa cambia

Libretto postale di Poste Italiane : obbligo estinzione a dicembre - per chi : Libretto postale di Poste Italiane: obbligo estinzione a dicembre, per chi Libretto postale al portatore in estinzione a fine 2018 Il Libretto postale di Poste Italiane così come quello bancario non nominativi andranno estinti entro il 31 dicembre 2019. Il promemoria arriva da un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’estinzione dei libretti postali e bancari non nominativi avverrà in linea con le norme antiriciclaggio. Il ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : rimborso serie O - P - Q e interessi spettanti : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso serie O, P, Q e interessi spettanti Nei primi mesi del 2019 stanno scadendo, se non sono già scaduti, molti Buoni fruttiferi delle serie O, P e Q. Per questi Buoni fruttiferi Poste Italiane si rifiuta di riconoscere ai risparmiatori che li hanno sottoscritti i rendimenti indicati dalle tabelle Poste sul retro. Buoni fruttiferi: la modifica retroattiva dei rendimenti I Buoni fruttiferi delle ...

Poste Italiane brand italiano più performante in 'Global 500' : Roma, 24 gen., askanews, - Poste Italiane è l'azienda italiana che ha avuto la migliore performance per immagine e reputazione nella classifica 'Global 500' 2019, elaborata da brand Finance ed è così ...

Giacenza media Poste Italiane 2019 : conto corrente e libretto. Il calcolo : Giacenza media Poste Italiane 2019: conto corrente e libretto. Il calcolo Il saldo e la Giacenza media sono due dati fondamentali quanto noti ad ogni correntista. Adesso, con la riforma dell’Isee e i nuovi modelli DSU avranno ancora più importanza (anche in vista dell’introduzione del Reddito di cittadinanza). Giacenza media: di cosa si tratta Per Giacenza media si intende una somma di denaro che risulta, appunto, giacente sul conto ...

Carta acquisti Poste Italiane 2019 : calendario pagamento e mesi : Carta acquisti Poste Italiane 2019: calendario pagamento e mesi Cambiano requisiti Isee e reddituali per la Carta acquisti nel 2019, con l’adeguamento agli aggiornamenti Istat. La Carta acquisti è una Carta prepagata che viene ricaricata ogni 2 mesi con un importo a carico dello Stato al fine di agevolare i genitori con figli al di sotto dei 3 anni e gli anziani over 65 a far fronte alle spese di prima necessità. Per ottenere la Carta ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali dimenticati - quanto valgono oggi : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali dimenticati, quanto valgono oggi Può capitare di mettere in ordine la nostra casa. Rovistare tra cassetti dimenticati, scaffali impolverati e scatoloni sigillati a riposare in cantina o in soffitta. E può accadere che tra tutta quella roba, tra fatture conservate, souvenir di viaggi passati e fotografie segnate dal tempo, si trovino come per magia dei vecchi buoni fruttiferi di Poste Italiane. Magari ...

Poste Italiane : rimborso buoni fruttiferi a Imperia - i dettagli : Poste Italiane: rimborso buoni fruttiferi a Imperia, i dettagli rimborso buoni fruttiferi postali 2019 Una decisione del Tribunale di Imperia ha obbligato Poste Italiane Spa a rimborsare integralmente al contitolare vivente, dopo la morte dell’altro titolare, dei buoni fruttiferi con clausola PFR (la sigla sta per “pari facoltà di rimborso”). Poste Italiane: rimborso al cointestatario vivente È il secondo provvedimento dello stesso tipo a ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi cointestati - rimborso al superstite. La sentenza : Poste Italiane: buoni fruttiferi cointestati, rimborso al superstite. La sentenza rimborso buoni fruttiferi cointestati Ancora un caso di giurisprudenza per Poste Italiane relativo al rimborso dei buoni fruttiferi, stavolta cointestati. E dunque al diritto di rimborso per il destinatario superstite nel caso l’altro sia deceduto. A sancire l’ultima sentenza ci ha pensato il Tribunale di Vercelli in data martedì 17 luglio 2018, obbligando di ...

Buoni fruttiferi postali : interessi maturati - 2 sconfitte per Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali: interessi maturati, 2 sconfitte per Poste Italiane interessi Buoni fruttiferi postali, le sentenze La questione non è nuova: riguarda il valore riconosciuto da Poste Italiane ai Buoni fruttiferi postali emessi nei decenni scorsi. A dare luogo a cause che si ripetono da tempo è la interpretazione del Decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Sostanzialmente – per ricapitolare la questione – Poste ritiene ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il rimborso rimborso buoni fruttiferi P e Q, quando è uguale I titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Settanta-Ottanta si trovano spesso costretti a ricorrere ad assistenza legale nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Il rimborso degli interessi dimezzato sui buoni, che contrasta le aspettative dei clienti in buona fede, i quali si aspettano invece una ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi prescritti - come sbloccare il pagamento : Poste Italiane: buoni fruttiferi prescritti, come sbloccare il pagamento Prescrizione buoni fruttiferi 2018 Chi è interessato ai buoni fruttiferi di Poste Italiane può trovare tutte le risPoste sul sito del Gruppo e della Cassa Depositi e Prestiti o negli uffici di Poste Italiane. Tuttavia è necessario fare chiarezza su alcuni aspetti legati ai buoni fruttiferi, che a una prima lettura potrebbero risultare controversi. Ad esempio, i buoni ...

Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati - come ottenere l’Iban : Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati, come ottenere l’Iban Conto corrente per protestati e Iban, si può ottenere? L’ apertura di un Conto corrente non è sempre una operazione semplice. Ma è una materia con cui molti italiani si trovano per forza di cosa a confrontarsi. A maggior ragione in virtù delle limitazioni in vigore rispetto all’ uso dei contanti. Al momento la normativa vieta l’ uso dei contanti per somme superiori a ...

Pagamento bollo auto 2019 online o Poste Italiane - quando scade : Pagamento bollo auto 2019 online o Poste Italiane, quando scade Il bollo auto è una tassa la cui competenza è regionale. Le competenze in materia di tasse automobilistiche, dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento. Tali Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse ...