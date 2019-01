Pizza Hero | Gabriele Bonci a Blogo | La tv mi ha ' usato' | la mia vittoria è portare

Pizza Hero - La sfida dei forni - su Nove sbarca anche Gabriele Bonci : Le fila degli chef tv si ingrossano: il 28 gennaio debutta su Nove anche Gabriele Bonci, protagonista di Pizza Hero - La sfida dei forni, nuovo programma destinato al prime time del lunedì sera e in onda sul canale 9 del DTT. Maestro panificatore e punto di riferimento per la Pizza romana con il suo Pizzarium, il più che capitolino Bonci si è fatto conoscere dal grande pubblico a La Prova del Cuoco di Antonella Clerici, che per lui aveva ...