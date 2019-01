Pg Roma | città tra più sicure al mondo

Roma - un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta : Sulla pagina facebook Riprendiamoci Roma è stato condiviso un video girato in zona Bravetta: “Ci inviano questo video. Siamo in Via Silvestri (Bravetta): cosa ci fa un giovane toro in giro per la città?”. L’animale era scappato da un vicino allevamento assieme a due mucche. L'articolo Roma, un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : 3 arresti e 4 denunce a seguito controlli Tor Tre Teste-Cinecittà : Roma – Nei quartieri Tor Tre Teste e Cinecitta’, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato 3 persone e ne hanno denunciate altre 4. Sequestrate anche diverse dosi di droga. Il primo a finire in manette e’ stato un 29enne egiziano, arrestato perche’ sorpreso a cedere una dose di hashish ad un giovane acquirente. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 20 grammi della stessa ...

Lega : grazie a Salvini città Roma sta riacquistando ordine e sicurezza : “Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Viminale per l’imminente annunciata chiusura del C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. Il centro d’accoglienza, il secondo piu’ grande d’Italia, rappresentava infatti ormai da tempo una vera e propria ‘base operativa’ da cui diversi richiedenti asilo partivano per vendere stupefacenti nelle zone limitrofe, tra cui la zona nord e il vicinissimo XV Municipio. Con ...

Tempesta : ancora un lunedì nero per cittadini Romani : Roma – “Il bluemonday di Virginia Raggi, ma soprattutto l’ennesimo lunedi’ nero per i cittadini romani”. Cosi’ in un tweet la consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta. L'articolo Tempesta: ancora un lunedì nero per cittadini romani proviene da RomaDailyNews.

Silvia Romano - la polizia keniota : "Non è in Somalia". Appello ai cittadini : aiutateci a ritrovarla : La cooperante italiana Silvia Romano, rapita vicino a Malindi lo scorso 20 novembre, non è stata portata in Somalia ma si trova all'interno del Kenya. È quanto ha detto il comandante della polizia regionale della Provincia costiera del Kenya, Marcus Ochola, citato dalla testata kenyana Daily Nation

Roma - in città è Zaniolo-mania. Il padre Igor : 'È qui per rimanere. No alla clausola rescissoria' : La scoperta di un nuovo talento in casa Roma ha entusiasmato i tifosi che vedono in Nicolò Zaniolo una delle poche note positive della stagione in corso. Il giovane prelevato dall'Inter nell'ambito ...

Roma - il Comune studia bonus per chi usa la bicicletta : “Un premio per rendere più vivibile la nostra città” : Andare in bicicletta a Roma potrebbe pagare. Nel senso che potrebbe essere proprio il Comune a retribuire gli indomiti ciclisti. L’amministrazione capitolina pentastellata, infatti, sta studiando la possibilità di introdurre un bonus in denaro – o attraverso altri benefit, si vedrà – in favore di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti. Una misura già sperimentata a Bari e a Cesena, dove gli enti pubblici rimborsano anche 25 centesimi ...

Milano e Roma nella top 50 delle città più salutiste al mondo : In 46 esima posizione Roma , che recentemente si è distinta anche in un'altra classifica dedicata alle città più verdi al mondo : la capitale italiana si è piazzata in decima posizione. E c'è da dire ...

Il Consumo di Suolo a Roma : 30mila ettari la superficie di territorio consumato nella Città Eterna - oltre il 92% è irreversibile : Supera i 30 mila ettari (23,54%), circa 3.600 volte l’area del Circo Massimo, la superficie di territorio consumato nella Città Eterna e di questi oltre il 92% è irreversibile. consumato anche il 13% delle aree Romane a massima pericolosità idraulica del quale oltre l’80% è irrecuperabile. Questi alcuni degli esiti che emergono dal lavoro a doppia firma ISPRA e Roma Capitale, che ha coinvolto 4 volontari per 12 mesi e per oltre 6 mila ore di ...

Roma - terremoti e prevenzione : l’INGV apre le porte ai cittadini : Domenica 20 gennaio, dalle 10.00 alle 18.00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) aprirà ai cittadini le porte della sua sede di Roma in Via di Vigna Murata 605. Attraverso visite guidate, incontri con i ricercatori e percorsi didattici l’Istituto coglierà l’occasione per parlare di terremoti, memoria e prevenzione e per condividere la costante attenzione per il territorio e la mitigazione dei rischi naturali. Saranno aperti, ...

Rifiuti Roma - Raggi : 'Niente discariche né in città né in provincia' : Niente discariche né a Roma né in provincia. Lo ha dichiarato il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, durante il consiglio comunale straordinario sul tema dei Rifiuti. "Mistificare la questione ...

Caritas - "Roma città sempre più povera". Aumentano diseguaglianze sociali e disoccupazione : Crescono povertà e diseguaglianze nella Capitale, con 21.149 persone che, nell'ultimo anno, hanno dovuto far ricorso alla Caritas. A dirlo è il "Rapporto sulle povertà a Roma: un punto di vista" ...

Salvini : Raggi lavori meglio per Roma - città merita di più : Roma – “Per quanto e’ nei miei poteri su sicurezza e ordine pubblico ci sto mettendo l’anima e i soldi per Roma” ma “da Romano d’adozione mi aspetto di piu’, serve di piu’, si puo’ fare di piu'”. Ospite di Rtl 102.5 Matteo Salvini torna a bacchettare l’amministrazione Raggi. “La pulizia, la gestione dei mezzi pubblici, le strade. Non possono essere l’esercito o i ...