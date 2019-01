Perugia | san Costanzo a Palazzo Baldeschi

A Perugia e a Terni i Carabinieri donano il sangue - un''Arma' in più per prevenire la carenza di sangue : UMWEB, Perugia/Terni, - Anche i Carabinieri scendono in campo per sopperire alla richiesta di sangue che normalmente aumenta nei mesi invernali, caratterizzati dall'epidemia influenzale. Numerosi i ...

Capodanno Perugia : notte di San Silvestro senza particolari feriti : notte di San Silvestro tranquilla in Umbria per quanto riguarda il rischio botti e abuso di alcol. Pochi e di lieve entità i feriti segnalati dagli ospedali. A Perugia sono stati medicati e dimesse due persone. Il pronto soccorso di Terni ha trattato due giovani che per una colluttazione hanno riportato ferite guaribili in una decina di giorni, due casi di etilismo acuto e uno leggermente ferito dallo scoppio di un petardo. Anche ...

Monastero di Sant'Agnese di Perugia - ritrovato affresco rinascimentale durante i lavori di restauro della chiesa : UMWEB, Perugia " La comunità monastica delle Clarisse di Sant'Agnese di Perugia è lieta di invitare la cittadinanza e la stampa alla riapertura della chiesa del Monastero in programma domenica 23 ...

LIVE Tours-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-2 - i Block Devils passano in vantaggio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

Perugia - riaperta la chiesa Santa Maria Assunta : Perugia Una festa per la comunità del quartiere di Monteluce e per l'intera città di Perugia, quella della riapertura al culto della chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, risalente al secolo XIII, ...

Perugia - a San Valentino con Enrico Brignano : Che è totale, a 360 gradi: innamorato della sua bambina, dell'esistenza, del suo lavoro, della sua donna, del mondo, di tutto e di più. E oggi parlare d'amore in tempi di haters, di odio social, di ...