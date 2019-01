Perisic sogna la Premier, situazione in attesa di decollo

lanotiziasportiva

: @kYngstagram24 Se perisic è intelligente fa una seconda parte di stagione da ferro e fuoco. L'unico modo per approd… - ffranzaroli : @kYngstagram24 Se perisic è intelligente fa una seconda parte di stagione da ferro e fuoco. L'unico modo per approd… - it_inter : La storia tra #Perisic e l'Inter è arrivata a un punto di non ritorno, il croato pensa a un'altra squadra per trova… - cesololinter_ : RT @kYngstagram24: Se perisic è intelligente fa una seconda parte di stagione da ferro e fuoco. L'unico modo per approdare a quella Premier… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) La società nerazzurra conosce alla perfezione il croatoi suoi mal di pancia e le sue intenzioni, peraltro neppure nascoste, anzi ricordate pubblicamente alla vigilia della gara con il Tottenham in Champions, quandodisse di essere affascinato dall’idea di giocare inLeague.Il croato non ha cambiato idea. E in casi come questi la posizione del club è molto chiara: non si trattiene nessuno controvoglia, in fondo tutti i grandi club si comportano così. A patto che gli interessi del singolo coincidano con quelli della società.La vendita diporterebbe molti soldoni in casa nerazzurraIn soldoni: seporta i soldi, ovvero una proposta concreta da almeno 35-40 milioni di euro, il discorso può effettivamente partire. Offerta che al momento non c’è: siamo fermi ai timidi sondaggi, nulla più, uno dei quali peraltro proveniente da un club spagnolo ...