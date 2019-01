Pensioni anticipate e Quota 100 | si spera per decreto già lunedì in Gazzetta Ufficiale

Pensioni anticipate e Quota 100 : professionisti esclusi dalla nuova misura : Le nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 non sembrano richiedibili dai lavoratori che per raggiungere il requisito contributivo intendono far valere anche i versamenti effettuati presso specifiche casse professionali. È quanto emerge dall'ultima bozza del decreto legge sulla riforma delle Pensioni e del welfare, approvato con il Consiglio dei Ministri dello scorso 17/01. Purtroppo il provvedimento appare ora percorribile solo da chi è ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC : per il Governo mettono 'in sicurezza i deboli' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni dal Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100 e al reddito di cittadinanza. Le due riforme della previdenza e del welfare sarebbero infatti considerate come efficaci misure protettive contro l'eventualità di una recessione. Nel frattempo emergono anche nuove interessanti dichiarazioni in merito alla possibilità di estendere il riscatto ...

Pensioni - Di Maio : ‘Orgogliosi di Quota100 - oltre 620mila uscite anticipate’ : E’ il giorno di Luigi Di Maio e del Movimento 5 stelle che presentano agli italiani il reddito di cittadinanza e le Pensioni Quota 100, due delle misure simbolo del governo gialloverde presieduto dal premier Giuseppe Conte. "Quota 100 – ha detto il vicepremier pentastellato oggi a Roma - è uno strumento di cui siamo orgogliosi”. Pensioni, il vicepremier M5s: con Quota 100 usciranno dal lavoro più di 620mila persone Come si ricorderà, dopo il ...

Pensioni anticipate - per Quota 100 e opzione donna si punta all'anzianità di versamenti : Con l'avvio della nuova Quota 100 e la proroga opzione donna c'è un tema che torna in modo preponderante al centro dell'attenzione tra lavoratrici e lavoratori, ovvero quello dell'anzianità dei versamenti. Le due nuove opzioni prevedono, infatti, rispettivamente la maturazione di almeno 38 anni di versamenti (più 62 anni di età) e 35 anni di versamenti (più 58-59 anni di età), laddove il mancato raggiungimento anche per un periodo di tempo molto ...

Pensioni anticipate e proroga APE sociale : chiariti i requisiti per il 2019 : Tra le misure di pensionamento flessibile che consentiranno l'uscita dal lavoro nel 2019 c'è anche la proroga dell'APE sociale, un'opzione di tutela prevista dal legislatore per alcuni specifici profili e che consente la quiescenza senza l'applicazione di penalizzazioni. Il via libera alla prosecuzione della sperimentazione arriva con il decreto legge sul "pacchetto Pensioni" recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e va così ad ...

Pensioni anticipate 2019 e Quota 100 : ecco come si articolano le nuove finestre di accesso : Con l'approvazione del decreto legge sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100 si è chiarito definitivamente anche il quadro di riferimento per l'invio delle domande da parte dei lavoratori e per la ...

Pensioni anticipate e Quota 41 : domande possibili entro l'1 marzo : Mancano ormai poco più di due mesi alla scadenza utile per poter ottenere l'accesso alla pensione anticipata tramite la Quota 41. Il decreto legge sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza ha infatti lasciato intatta l'opzione già avviata con la legge n. 232 del 2016, che consente in alcuni casi particolare la possibilità di ottenere il prepensionamento con requisiti contributivi particolarmente favorevoli e senza l'applicazione di alcun ...

Pensioni : per le anticipate senza limiti di età stop ai 5 mesi di aumento : La riforma delle Pensioni è cosa fatta dopo il varo del decreto da parte del governo Conte. Infatti, il Consiglio dei Ministri ieri sera, al termine di una lunga giornata iniziata il mattino con un maxi summit di maggioranza, ha licenziato positivamente il tanto atteso decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza. Le due misure pilastro dell’intera Manovra, reddito di cittadinanza e quota 100 hanno rubato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma ...

Pensioni anticipate - con Q100 uscite dai 59 anni grazie ai fondi di solidarietà : Nelle pieghe del decretone arriva un'importante apertura per i lavoratori in età avanzata che si trovano a doversi confrontare con situazioni di esubero e con il disagio lavorativo in età avanzata. Il nuovo DL consente infatti un'ulteriore opzione di prepensionamento in grado di garantire l'accesso all'Inps con tre ulteriori anni di sconto. Il tutto purché vi sia un accordo con il proprio datore di lavoro e con i sindacati, in grado di estendere ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : confermata la proroga dell'opzione donna : Con il Consiglio dei Ministri di ieri sera il Governo approva un importante pacchetto di misure per il comparto previdenziale, che non prevede solo l'avvio della quota 100, ma anche la proroga di meccanismi di tutela resi disponibili all'interno dell'ordinamento negli anni passati. E' il caso della cosiddetta opzione donna, un meccanismo di prepensionamento pensato in modo specifico per la platea femminile e che consente il prepensionamento a ...

Pensioni anticipate : quota 100 e altre 6 modalità per uscire nel 2019 dai 58 anni : Pensioni a quota 100, opzione donna, precoci con quota 41, lavori usuranti, isopensione, Ape social e Ape volontario: potrebbero essere fino a sette le modalità di uscita nel 2019 con le Pensioni anticipate. A fare il punto dei requisiti e dei canali di uscita a partire dai 58 anni è Il Sole 24 Ore che, per l'anno corrente, prevede un ventaglio di possibilità di accesso alle Pensioni più ampio proprio grazie alla quota 100. Con il prossimo ...

Pensioni anticipate - basteranno 62 anni ma c’è ancora il problema TFS per gli statali : Il decreto sulle Pensioni da parte del governo Conte, rinvio dopo rinvio, ancora deve essere emanato. C’è soltanto la bozza che da indiscrezioni e fonti vicine al dossier, necessita di alcuni chiarimenti e correttivi. Infatti ci sono diversi aspetti delle novità che dovrebbero fuoriuscire nel decreto, che vanno limati e molte di questi sono proprio in quota 100 la misura sicuramente più attesa. Nessun dubbio sul varo delle misure, perché ormai ...

Tito Boeri : “L’Inps non va commissariata. E sulle Pensioni anticipate i soldi previsti non basteranno” : «L’Inps non si merita il commissariamento. Non c’è nessuna ragione per farlo: non ci sono né problemi di funzionamento, né fatti gravi. Se accadesse, sarebbe un modo di esautorare il Parlamento che ha un ruolo importante nella procedura di nomina». Lo stipendio che il presidente dell’Inps Tito Boeri lascerà a febbraio non è fra i più alti a dispos...

Pensioni anticipate - Brambilla su quota 100 : 'Il sistema non regge' : La pensione anticipata quota 100 continua a far discutere sia sui social sia tra i politici e gli esperti previdenziali: l'attenzione mediatica è tutta incentrata sulla bozza del decreto Pensioni che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Purtroppo le misure contenute al suo interno non soddisfano tutti e Damiano (esponente dem) si è schierato contro il Governo facendone notare le mancanze. Ma a voltare le spalle al Governo è lo stesso ...