Pelosi contro Trump | sul serio

Shutdown - Pelosi contro Trump : 'Non autorizzerò il suo discorso sullo stato dellUnione' Il tycoon : 'Troveremo un'alternativa' : NEW YORK - Donald Trump e Nancy Pelosi sono ai ferri corti. Il presidente e la Speaker della Camera sono in aperto e profondo disaccordo sull'appuntamento del 29 gennaio, quando Trump doveva ...

Shutdown - Pelosi contro Trump : "Non autorizzerò il suo discorso sullo stato dell'Unione" | Il tycoon : "Vergogna" : Botta e risposta di fuoco tra il presidente e la speaker della Camera, la quale ha bloccato la risoluzione con cui Trump ha chiesto di intervenire in aula nonostante le preoccupazioni per la sicurezza

Trump cancella viaggio ufficiale della Pelosi in Egitto causa shutdown. Scontro istituzionale senza precedenti : Escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato. Uno Scontro istituzionale che raggiunge livelli senza precedenti con la lettera in cui la Casa Bianca annuncia alla esponente dem che il previsto viaggio all'estero che l'avrebbe portata a Bruxelles, in Egitto e in Afghanistan, è cancellato causa shutdown. "Se vuole può andare con un volo commerciale, afferma il ...

Nancy Pelosi - speaker alla Camera. Lo scontro con Trump - tra impeachment e shutdown : L'impeachment è una procedura politica, non un'incriminazione giudiziaria, con cui un presidente viene messo davanti ai congressisti per una sorta di fiducia/rimozione. Si apre alla Camera dei ...