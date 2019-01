Paolo Ruffini si racconta con il docufilm ' Up Down'

Belen Rodriguez potrebbe condurre Colorado in coppia con Paolo Ruffini ad aprile : Terminata l'ennesima edizione di successo di Tu si que vales, sembrava non ci fossero più chance per Belen Rodriguez in tv; negli ultimi giorni, invece, sono state ben due le indiscrezioni che sono trapelate su futuro professionale dell'argentina. Tvblog, dunque, sostiene che la showgirl sarebbe in procinto di debuttare in Rai a febbraio nella giuria di Sanremo Young, ma che ad aprile dovrebbe tornare a Mediaset per la conduzione di un programma ...

Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini : “Abbiamo attraversato una piccola crisi” : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini stanno ancora insieme Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non si sono lasciati. A smentire i gossip dell’ultimo periodo la stessa attrice lanciata da Amici di Maria De Filippi. L’ex Monica di Che Dio ci aiuti ha spiegato al settimanale Confidenze che la relazione con il collega procede a […] L'articolo Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini: “Abbiamo attraversato una piccola crisi” proviene ...

Vieni da Me - Cristiano Caccamo : tutta la verità su Diana Del Bufalo (e su Paolo Ruffini) : A Vieni da me di Caterina Balivo su Rai 1, tra gli ospiti c'era Cristiano Caccamo, il quale ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Diana Del Bufalo. I due infatti hanno lavorato alla fiction Che Dio ci aiuti e sono stasi spesso beccati insieme. In molti infatti hanno ipotizzato una love story tra i

Un'estate ai Caraibi - Italia 1/ Streaming video del film con Enrico Brignano e Paolo Ruffini - oggi - 6 gennaio - : Un'estate ai Caraibi, la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 gennaio 2019 con Enrico Brignano e Paolo Ruffini.

Tanti film e lo show di Paolo Ruffini sulla diversità : la tv del 25 dicembre : Da questa esplosione di creatività, che inventa formule, spettacoli ma soprattutto personaggi, trovano un'immediata visibilità i talenti che ancora oggi rimangono inimitabili. Giorgio Verdelli ...

Up & Down : lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini - il giorno di Natale su Italia 1 : Il giorno di Natale, martedì 25 dicembre 2018, su Italia 1 in prima serata, andrà in onda Up & Down, lo spettacolo teatrale realizzato da Paolo Ruffini con la partecipazione della compagnia teatrale Mayor von Frinzius.Per questo spettacolo, l'attore, regista e conduttore livornese ha condiviso il palco con quattro giovani attori con la Sindrome di Down, un ragazzo affetto da autismo ed un attore in sedia a rotelle. La regia dello ...

Melissa Satta e Paolo Ruffini a Colorado 2019? : Nuove sfide professionali attendono Melissa Satta. Dopo l'addio a Tiki Taka, il programma di Pierluigi Pardo, in cui occupava da cinque anni una poltrona da opinionista, e la seconda stagione al timone de Il padre della sposa su La5, la showgirl sarda è recentemente entrata a far parte nel cast riccorente di un'altra trasmissione sportiva, Quelli che il calcio di Rai 2. Tiki Taka, Melissa ...

Paolo Ruffini - ritrovato a Roma il camion rubato : Sono stati gli agenti di polizia a individuarlo in zona Torpignattara. Il mezzo usato dal comico per lo spettacolo teatrale...

Paolo Ruffini - rubato il furgone con i materiali di scena : “Non avrete mai la mia felicità” : Qualcuno ha rubato il furgone di Paolo Ruffini con tutte le scenografie e i materiali dello spettacolo teatrale che l’attore sta portando in giro per l’Italia. Eppure quel furgone non passa certo inosservato dal momento che è rosso e sulla fiancata c’è infatti una gigantografia con il volto di Ruffini e la locandina dello spettacolo “Up&Down”, in cui recita assieme ad attori disabili. Lunedì era la seconda data nella Capitale e ...

