Palermo | sequestro beni per 6 milioni a 2 imprenditori vicini al mondo delle scommesse

Palermo - non versa tassa di soggiorno : sequestro a un albergatore : I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente di 17.500 euro, emesso dal pm nei confronti del titolare ...

Palermo : albergatore non versava imposta soggiorno - sequestro preventivo (2) : (AdnKronos) - "L’evasione della “tassa di soggiorno”, infatti, per via del suo regime particolare, che ai fini dell’esazione prevede che gli enti comunali si avvalgano delle strutture ricettive operanti nelle circoscrizioni dei predetti enti locali (alberghi e bed and breakfast, etc.), è suscettibil