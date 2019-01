Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0 | highlights e tabellino del match

Sassuolo-Cagliari 3-0 : Pagelle e tabellino : Sassuolo-Cagliari, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Pagelle SASSUOLO CAGLIARI Sassuolo e Cagliari domani in campo per il primo dei tre anticipi della 21esima giornata di Serie A. Le due squadre si sfideranno per la decima volta: la prima risale a poco piu' di cinque anni fa. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 9 partite giocate, di cui 2 vinte

Inter-Sassuolo 0-0 - le Pagelle nerazzurre : Skriniar e De Vrij i migliori : L'anticipo serale della ventesima giornata, la prima del girone di ritorno in Serie A, tra Inter e Sassuolo termina sul risultato di 0-0. Sfida andata in scena in uno stadio Meazza a porte chiuse, aperte solo ai bambini della scuola calcio dopo i fatti di Inter-Napoli. I nerazzurri, la che settimana prossima affronteranno il Torino allo stadio Grande Torino, salgono a quota trentanove punti, a più sette sulla Roma. La squadra di De Zerbi, ...

Pagelle Inter-Sassuolo – Ha avuto termine la terza gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. È finito senza alcuna rete il match tra Inter e Sassuolo. La formazione di Luciano Spalletti non a impensierire troppo gli avversari. Una prestazione sottotono per i nerazzurri, che non sono riusciti a servire Mauro Icardi.

Pagelle Inter-Sassuolo – Dopo la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia, il Sassuolo sarà ospite dell'Inter a San Siro. Dalla doppietta di Pietro Iemmello a San Siro al rigore di Domenico Berardi sono due anni in cui sono arrivate ben quattro sconfitte per l'Inter. Una tendenza da invertire in fretta per Icardi e compagni

Napoli-Sassuolo 2-0 - Pagelle / Re Carlo sconfessa la puttanata della rosa corta : OSPINA. Il Diciannove comincia con Ospinik impigiamato d’arancione, uno dei colori del momento cara Ilaria, quello dei Sì Tav. Noi invece siamo Sì Var ed è la moviola in campo a rendere giustizia al pipelet colombiano, lasciando vergine la sua porta. Per il resto, para tutto quello che c’è da parare – 6,5 E proprio per questo meritava giustizia. Viva la moviola! – 6,5 HYSAJ. Le stelle non sono con lui in questo abbrivio di gennaio, decisamente. ...

Napoli-Sassuolo, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle SASSUOLO ATALANTA 2-6 – La partita con più reti della stagione va in scena nell'ultimo turno dell'anno, ed è un luna park diretto e orchestrato dall'Atalanta del Gasp. Gli orobici a Reggio Emilia volano rifilando 6 reti al malcapitato Sassuolo, alla seconda sconfitta in 3 giorni dopo quella di Roma. Gli ospiti invece, reduci

Sassuolo-Atalanta, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle SASSUOLO ATALANTA – Nel Sassuolo possibile un ritorno alla difesa a tre con la conferma di Lemos al fianco di Marlon e Magnani. In mediana Lirola dovrebbe riprendere posto sulla destra con Rogerio dall'altra parte. A centrocampo probabile ritorno di Sensi con Bourabia, lottano per un posto da titolare anche Magnanelli e Locatelli. Confermato