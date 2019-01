Pagella di scolaro in fondo al mare | la poesia di Aldo Masullo ci ricorda che nessuno si

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) L’ha scritta di getto, con un macigno sul cuore e ciglio umido,, 96 anni il prossimo 12 aprile, pensatore lucido e cristallino, incisivo nei suoi ragionamenti. E la pietas di chi è abituato è a scavare dentro la solitudine umana diventa virale sui social e fa follower. Gli telefono di buon ora con la scusa di chiedergli se posso pubblicarla sul blog. Ovvio che sì, ma inera solo un pretesto.è un amico di famiglia di lunga data e davanti al genocidio sulle carrette delurla la sua vergogna.Lo provoco: “Vorresti un’altra Norimberga per crimini contro l’umanità? Contro Salvini che alza un muro, chiudendo i porti…” Mi interrompe, lui che solitamente usa toni pacati non da guerrafondaio: “Salvini è l’ultimo anello di una catena di errori e di cecità. Ci vedrei come imputati tutti i capi di Stato europei e l’Onu. Non funziona più l’ordine del mondo, ...