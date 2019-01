ilfattoquotidiano

: Questa è l'Italia che vogliamo? E scommetto che saranno in molti a difendere questo imbecille... - giorgioghirello : Questa è l'Italia che vogliamo? E scommetto che saranno in molti a difendere questo imbecille... - TutteLeNotizie : Padova, la passeggera si lamenta per la guida. L’autista sbrocca: “Io razzista? Non rompere… - oldo_bis : RT @EugenioCardi: #razzismo #razzismo #razzismo #Padova, pioggia di bestemmie e insulti razzisti contro la passeggera: il video (virale) c… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Una scena ripresa all’interno di un bus di. L’autista viene richiamato da unache siper un azzardo alla, lui se la prende e inizia un aspro confronto con la donna, una straniera, che gli dà anche del ““. “Non sono, ne ho i coglioni pieni di voi, andate a casa vostra, non rompere i coglioni alla gente che lavora” e una sfilza di bestemmie. Poi viene redarguito anche da una mamma (autrice del filmato): “Ci sono i bambini in autobus, attento alle parole”.L'articolo, lasiper la. L’autista: “Io? Non rompere. Andate a casa vostra” proviene da Il Fatto Quotidiano.