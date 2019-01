Oscar | da Roma a La vita è bella | i film stranieri candidati per il miglior film

Jorge Guerrero - attore di "Roma" - rischia di perdersi la notte degli Oscar perché gli Usa gli negano il visto : Il sogno di poter partecipare agli Oscar, l'incubo di non poterci essere a causa di problemi burocratici. È quello che sta vivendo Jorge Antonio Guerrero, l'interprete di Fermin nel cast di Roma, il film che ha ottenuto ben 10 candidature per la prossima premiazione dell'Accademy. La cerimonia degli Oscar verrà trasmessa la notte tra il 24 e il 25 febbraio, e probabilmente non avrà un conduttore.Il giornale messicano El Sol ...

Oscar 2019 - le nomination. Roma e La Favorita in pole position : Erano speciali a Venezia e lo sono anche in vista per gli Oscar. Il neorealismo messicano di Alfonso Cuaron (Roma) e gli intrighi di corte magistralmente narrati dal greco Yorgos Lanthimos (La Favorita) si avviano con una marcia in più (10 candidature a testa) e un mese di continue nomination verso il tappeto rosso definitivo degli Academy Awards. Per il primo Netflix ha messo in piedi una campagna di comunicazione milionaria che l'ha ...

Oscar 2019 - le nomination : 10 candidature per Roma e The Favourite. C’è anche Lady Gaga : Dieci a testa. A battersela agli Oscar 2019 a suon di nomination sono Roma di Alfonso Cuaron e The Favourite del greco Yorgos Lanthimos, ovvero due registi stranieri, entrambi peraltro concorrenti all’ultima Mostra veneziana vinta proprio dal cineasta messicano. Nell’agognata categoria del Miglior film – accanto ai due capolista – compaiono anche A Star is Born, Vice (entrambi con 8 candidature), Black Panther (7) BlacKkKlansman (6), Bohemian ...

Oscar 2019 - annunciate le nomination - in testa “Roma e “La Favorita” con 10 candidature : Alle nomination degli Oscar 2019 il primo sigillo lo pongono Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón e Netflix. I due film con più candidature, infatti, ben 10, appartengono a due film di autori non statunitensi, La Favorita, del greco Lanthimos, e l'attesissimo Roma del messicano Cuarón, un film oltretutto parlato in messicano e mixteco e distribuito da Netflix. Il che ci porta al terzo vincitore di questa prima tappa degli Oscar 2019, la piattaforma ...

Oscar 2019 - Bohemian Rhapsody - La Favorita e Roma in corsa per il miglior film. Tutte le nomination : L' Academy annuncia le candidature per la 91esima edizione degli Oscar , in programma il 24 febbraio. Ecco Tutte le nomination. miglior film - 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Bohemian Rhapsody', '...