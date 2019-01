Oroscopo del giorno 28 gennaio | alla grande l' inizio settimana per Scorpione e Acquario

Oroscopo amore di coppia 28 gennaio : risveglio del cuore per l'Ariete - Toro autoritario : L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 28 gennaio spinge ciascun segno zodiacale a lasciarsi andare all'amore, vivendo i sentimenti senza "freni" e aprendosi a nuove sensazioni. I transiti planetari amorosi sono particolarmente favorevoli per il Sagittario, l'Acquario e il Leone. Anche la Luna dal domicilio undicesimo spinge ad approfondire le emozioni, accettando il rischio di osare in amore, contando sulle previsioni astrologiche delle ...

Oroscopo Paolo Fox del 26 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: le previsioni astrologiche di oggi, sabato 26 gennaio 2019 Si è conclusa anche questa settimana e oggi, 26 gennaio, come ogni sabato, Paolo Fox con le previsioni del suo Oroscopo del giorno non sarà in tv a I Fatti Vostri, ma domani tornerà puntuale in video con la diretta di Mezzogiorno in Famiglia, per rivelare le sue previsioni zodiacali dell’Oroscopo di tutta la settimana prossima, tramite la classifica ...

Oroscopo del weekend 26 e 27 gennaio : tensioni per la Vergine : Ultimo weekend di gennaio in arrivo. Ecco le stelle segno per segno per quanto riguarda le giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019. Di seguito amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci. Ariete: in questo weekend vivrete un momento di recupero a livello salutare. Per quanto riguarda il campo lavorativo sono in arrivo delle situazioni stimolanti. Sabato vi sentirete un po' nervosi, presto la luna non sarà più contraria....Continua a ...

Oroscopo 1 febbraio : Vergine al centro dell'attenzione - in ribasso Leone : La giornata di venerdì 1 febbraio 2019 l'Ariete potrebbe ritrovare il giusto equilibrio, il Gemelli sarà decisamente più tranquillo e il Pesci vorrà essere solo almeno per un po'. Il Capricorno potrebbe stringere una amicizia duratura, ma per il Leone potrebbe non essere una giornata favorevole. ...Continua a leggere

Oroscopo weekend : il ‘Meteo delle Stelle’ di Simon and the stars : Previsioni Oroscopo del fine settimana: lo zodiaco di Simon and the stars a Vieni da Me Come ogni venerdì, anche oggi, 25 gennaio 2019, l’astrologo Simon and the stars con le sue previsioni dell’Oroscopo del fine settimana, quindi di sabato e domenica, ma anche della settimana prossima, ha tenuto banco a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, nello spazio ormai amatissimo dagli appassionati di astrologia, dal titolo il meteo delle ...

L'Oroscopo della settimana dal 28 al 3 febbraio : periodo 'ok' per il Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Si susseguiranno dei giorni interessanti che porteranno diversi cambiamenti in svariati campi. Per alcuni giungerà il momento di fare un passo avanti nelle relazioni, per altri, invece, arriverà l'occasione lavorativa giusta da cogliere al volo. Vediamo cosa aspettarci durante la settimana. Oroscopo 28-3 febbraio 2019: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

L'Oroscopo dell'amore single - 26 gennaio : Ariete 'stravolto' dall'amore - Leone sognatore : La vita è un susseguirsi di avvenimenti, di conferme, di sorprese e la parola d'ordine è vivere i sentimenti con coraggio e slancio. Cosa sarebbe il mondo senza amore? E come sarebbe la vita senza gli astri? Sicuramente grigia e buia. Le previsioni astrologiche di sabato illuminano l'arduo cammino dei cuori solitari, alla ricerca di un amore che gli scaldi il cuore. Complici silenziosi di piccole e grandi avventure, i pianeti transitano e si ...

Oroscopo Paolo Fox del giorno - 25 gennaio - e previsioni del weekend : Oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend: previsioni segno per segno A I Fatti Vostri Paolo Fox svelerà le previsioni di oggi, 25 gennaio, e del weekend, ma prima di sapere quale sarà il quadro astrologico per i dodici segni zodiacali, scopriamo in anteprima le previsioni di oggi. I nati sotto il segno dell’Ariete saranno attanagliati dai dubbi mentre chi è nato sotto il segno del Toro avrà un bel cielo per i sentimenti. L’Acquario ...

Oroscopo del giorno 25 gennaio : belle emozioni per il Toro : In arrivo l'ultimo weekend del mese di gennaio 2019. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda la giornata di venerdì 25 gennaio. Di seguito, amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo del 25 gennaio da Ariete a Vergine Ariete: con la luna in aspetto complesso potrebbero nascere delle agitazioni in campo sentimentale. Sul lavoro evitate distrazioni. Toro: per ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : le previsioni del 25 gennaio : oroscopo 25 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Si avvicina il weekend e chissà come sarà il quadro astrologico dei dodici segni zodiacali. Scoprimolo con l’oroscopo di domani di Paolo Fox, 25 gennaio, partendo dai primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: specialmente domani saranno attanagliati da mille dubbi. Gli amori nati a dicembre subiranno una piccola battuta d’arresto. Non devono circondarsi di persone poco ...

Oroscopo della settimana fino al 3 febbraio con pagelle : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio è arrivato, pronto a mettere in evidenza la classifica con i voti e le pagelle degli ultimi sei segni. Prima di partire nel presentare i segni più fortunati del momento, d'obbligo sottolineare due cose importanti: primo punto, la classifica della settimana è stata impostata sui sei simboli astrali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco; secondo punto, ovviamente per conseguenza, le ...

Oroscopo del giorno 26 gennaio : weekend da favola per Pesci e Sagittario - Aquario in panne : L'Oroscopo del giorno 26 gennaio porta in primo piano la classifica stelline e le previsioni riguardanti l'imminente inizio weekend. Si segnalano novità interessanti in amore per due segni: Pesci e Sagittario, mentre promette molto bene il comparto lavorativo per gli amici della Bilancia. A proposito di segni, vogliamo ricordare che sotto osservazione in questo contesto vi è l'Astrologia applicata agli ultimi sei simboli zodiacali, valutati come ...

Oroscopo dell'amore con classifica tradimento e lealtà : Toro il più fedele : Il rapporto di coppia è un insieme di energie che scatenano sensazioni positive, regalando felicità e gioia. Guardando l'altro lato della medaglia ci accorgiamo però che cadendo da quel mondo paradisiaco ci si ritrova in una realtà nella quale subentrano difficoltà, incapacità di lasciarsi andare ai sentimenti, relazioni extraconiugali. Lanciamo un focus analizzando come ciascun segno zodiacale sia più propenso alla fedeltà o al tradimento, ...

Oroscopo weekend Branko : le previsioni del 26 e del 27 gennaio : Branko, Oroscopo fine settimana prossimo: previsioni di sabato 26 e domenica 27 gennaio Come ogni settimana sveliamo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del weekend prossimo, tratte dal suo libro dal titolo “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, uscito qualche tempo fa e contenente tutte le previsioni dello zodiaco dei mesi del 2019. Noi, come appena detto, riportiamo in ...