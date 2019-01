Nuovo braccio di ferro sulla Sea Watch

Roberto Bolle danza con un robot - l’incontro col braccio meccanico è incredibilmente umano. Le prove segretissime per il Nuovo programma : In un capannone della zona industriale intorno a Milano la tecnologia incontra l’arte: la danza di Roberto Bolle. Siamo nel quartier generale di Event Management – azienda leader nelle automazioni e nella realizzazione e programmazione di robot per la comunicazione e lo spettacolo – dove Roberto Bolle sta preparando uno dei passi a due che presenterà nella prossima attesissima edizione di danza Con Me, il programma televisivo che – dopo aver ...