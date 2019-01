Novara-Conegliano | Serie A1 volley femminile oggi 26 gennaio | orario d’inizio e come

Volley femminile - Serie A1 2019 : 17^ giornata - big match Novara-Conegliano. Scandicci alla finestra : Nel weekend del 26-27 gennaio torna protagonista la Serie A1 2019 di Volley femminile, il campionato era rimasto fermo lo scorso fine settimana per fare spazio ai quarti di finale della Coppa Italia ma ora si ritorna alla normalità con la 17^ giornata. Riflettori puntati ovviamente sul big match Novara-Conegliano, remake dell’ultima Finale Scudetto e ormai grande classica della nostra pallavolista: la capolista ospita le Campionesse ...

Coppa Italia volley femminile 2019 : tabellone Final Four. Date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Conegliano-Scandicci : Nel weekend del 2-3 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile, il palcoscenico dell’evento sarà l‘AGSM Forum di Verona. Le migliori quattro formazioni della Serie A1 si sono qualificate all’appuntamento vincendo agevolmente i propri quarti di Finale dunque ci aspettano delle semiFinali particolarmente accese e vibranti, si giocheranno delle partite da dentro o fuori in cui può succedere di ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Novara e Conegliano volano alla Final Four - Cuneo e Monza si arrendono : Novara e Conegliano si sono qualificate alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile (2-3 febbraio). Le due corazzate hanno confermato il pronostico della vigilia e, dopo aver vinto gli incontri d’andata in trasferta per 3-0, si sono sbarazzate di Cuneo e Monza per 3-1 nei match di ritorno dei quarti di Finale giocati in casa. La pratica qualificazione è stata chiusa già dopo il primo set, le due formazioni di riferimento ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : ritorno quarti di finale. Novara e Conegliano quasi fatta - Firenze e Casalmaggiore per la rimonta : Andranno in scena tra domani, sabato 19, e lunedì 21 gennaio le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Nelle sfide di andata, che si sono giocate in settimana, sono arrivate quattro vittorie esterne, tutte nel rispetto dei pronostici della vigilia. L’accesso alle Final Four di Verona (2-3 febbraio) non è però ancora al sicuro e le quattro partite in programma potrebbero riservare grandi sorprese. ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Andata dei quarti di finali : sorridono Novara - Conegliano e Busto Arsizio : Samsung Galaxy A Coppa Italia: Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio a segno nell’Andata dei quarti di finale. Da sabato 19 gennaio le gare di ritorno Sono Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio ad aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale della Samsung Galaxy Coppa Italia di Serie A1 Femminile, completando il quadro delle gare di Andata dopo il ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : andata quarti di finale. Conegliano e Novara a valanga - Busto vince il derby : Questa sera si sono disputate tre partite valide per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Dopo il successo di Scandicci contro Firenze nell’anticipo di ieri, oggi sono arrivate le nette vittorie di Novara e Conegliano che si sono imposte per 3-0 sui campi di Cuneo e Monza: le due grandi favorite della vigilia hanno ipotecato la qualificazione alla Final Four visto che dovranno vincere un solo set ...

LIVE Coppa Italia volley femminile 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Novara e Conegliano favorite in trasferta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Ricchissima serata con tre incontri in programma, andranno in scena i primi atti del doppio confronto: le sfide di ritorno si giocheranno tra domenica e lunedì, si qualificheranno alla Final Four le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set nell’arco delle due partite (in caso di parità si giocherà un ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : quarti di finale pirotecnici. Novara e Conegliano favorite - derby Firenze-Scandicci : Settimana interamente dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia per il Volley femminile. Tra questa sera e domani si disputeranno gli incontri di andata, poi tra sabato e lunedì andranno in scena le sfide di ritorno. Si affrontano le prime otto del girone d’andata della Serie A1, passeranno il turno le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set nell’arco delle due partite, in caso di parità si disputerà un golden ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 16^ giornata - Conegliano supera Monza nella sfida più attesa. Vittorie per Novara e Scandicci : Dopo la vittoria di Casalmaggiore contro Firenze nell’anticipo di ieri, si è conclusa oggi con le altre cinque sfide in programma la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Vittorie in testa alla classifica per Novara, Scandicci e Conegliano, che conservano le prime tre posizioni. Alle loro spalle sale Busto Arsizio, mentre Brescia ottiene un successo importante in ottica playoff e aggancia Bergamo ...

Volley femminile - serie A1. 16ma giornata : Novara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel weekend in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...

Volley : A1 Femminile - Novara cade a Brescia - Conegliano vince in trasferta : I TABELLINI- BANCA VALSABBINA MILLENIUM Brescia - IGOR GORGONZOLA Novara 3-2, 25-20 25-19 20-25 18-25 15-13, BANCA VALSABBINA MILLENIUM Brescia: Pietersen 16, Washington 12, Di Iulio 1, Villani 10, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 14^ giornata - Novara perde a Brescia! Conegliano e Scandicci a -2 dalla vetta : Tre squadre raccolte in appena tre punti in testa alla classifica: la Serie A1 di Volley femminile si sta rivelando estremamente combattuta, equilibrata e incerta, i risultati della 14^ giornata (la prima del girone di ritorno) si sono rivelati in parte sorprendenti. La capolista Novara, infatti, ha perso al tie-break sul campo di Brescia: le piemontesi, grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto, incappano in un nuovo stop in ...