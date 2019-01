Non ce l’ha fatta il piccolo Julen caduto nel pozzo | trovato il corpo senza vita

Spagna - trovato morto il piccolo Julen Non ce l’ha fatta il bimbo nel pozzo : i soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. «Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen», ha twittato la Guardia Civil

Lite mortale a Sant'Antonino - il colpo di scena : "Figlio ucciso da infarto - il padre Non l’ha strangolato" : L'autopsia: sul collo nessun segno evidente. Flavio Forla, dentista in pensione, aveva confessato ai carabinieri di avere ucciso Giacomo, 36 anni

La piantina di cotone sulla Luna Non ce l’ha fatta : (Foto: Chongqing University) La piantina di cotone non ce l’ha fatta. Sono passati solamente due giorni, infatti, da quando una singola fogliolina verde era spuntata a bordo della sonda cinese Chang’e-4, atterrata per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale sul lato nascosto della Luna. E che ci aveva fatto sentire a un passo dalla futura colonizzazione del nostro satellite, dove in un futuro non molto lontano ...

Carla Bruni : “Basta calunnie - Battisti nemmeno lo conosco e mio marito Sarkozy Non l’ha protetto” : «La signora non può essere disturbata, sta registrando». Nelle ultime settantadue ore, da quando si è diffusa la notizia della cattura di Cesare Battisti, Carla Bruni è rimasta chiusa a lavorare, insieme con i collaboratori più stretti, al suo nuovo album. Blindata con la sua musica. ...

Moncalieri - malata e abbandonata in ospedale : la piccola Martina Non ce l’ha fatta : La piccola, nata con una grave malformazione, era stata adottata dal comune che l'ha seguita attraverso i servizi sociali per tutta la sua breve battaglia contro la malattia durata sei mesi. "Il fatto che un'intera comunità ci abbia seguiti fa capire come questa bambina sia riuscita a farsi amare da tante persone" ha spiegato il sindaco.Continua a leggere

Grillo propone di mettere online il casellario giudiziario degli eletti : “Macron lo voleva in Francia - ma Non l’ha fatto” : Il casellario giudiziario degli eletti in Parlamento pubblico e consultabile online? La proposta è stata pubblicata sul blog di Beppe Grillo, con un post non firmato sul sito personale del garante M5s. E l’ispirazione viene da un’idea avanzata dai francesi: “Era una delle misure di punta del progetto di legge per la trasparenza del governo Macron”, si legge. “Tuttavia è risultato essere assente dal testo promulgato ...

Ricarica wireless integrata nello zaino? Targus Mobile ViP+ ce l’ha ma Non la regala : Al CES 2019 Targus ha presentato uno zainetto dotato di sistema di Ricarica wireless integrato, ma non si tratta di una soluzione economica. L'articolo Ricarica wireless integrata nello zaino? Targus Mobile ViP+ ce l’ha ma non la regala proviene da TuttoAndroid.

Manovra - il 2019 Non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

#HovistoMilik - invece Cragno Non l’ha proprio vista : Il gioco #HovsitoMilik giocare da prima e unica punta dopo un bel po’ di tempo. Più o meno non succedeva da Sampdoria-Napoli, quando Ancelotti ha deciso di varare il 4-2-x offensivo, che regge due punte con Insigne e/o Mertens e/o Milik. Nel primo tempo e all’inizio del secondo, Arek ha ricominciato a giocare per come eravamo abituati a vederlo: Fabian Ruiz, Zielinski e Ounas si muovevano dietro di lui, anche Ghoulam lo sosteneva ...

Strage di Strasburgo - Antonio Non ce l’ha fatta : La porta metallica che separa il corridoio del reparto Rianimazione chirurgica dell’Ospedale di Hautpierre dalla stanza dove Antonio Megalizzi ha combattuto tre giorni per sopravvivere all’attentato di martedì è uno scudo a tutela dell’indicibile. Il giornalista ventinovenne innamorato della radio e dell’Europa si è spento ieri pomeriggio oltre que...

Nonna Irene si lancia dal paracadute a 102 anni : l’ha fatto per una buona causa : Non tutti i supereroi indossano il mantello: alcuni hanno anche tanti acciacchi dovuti all’età e portano la dentiera, ma dimostrano comunque un coraggio e una voglia di vivere davvero invidiabili. Chiedete, ad esempio, a Nonna Irene, un’anziana che, per una buona causa, si è lanciata col paracadute alla veneranda età di 102 anni. Irene O’Shea, questo il nome della donna, vive in Australia e potrebbe anche aver fatto registrare ...

Paola Caruso contro l’ex che l’ha abbandonata incinta : “Ha già un altro figlio che Non ha riconosciuto” : Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola Caruso, al settimo mese di gravidanza, è tornata ad attaccare l’ex compagno e padre del bambino, Francesco Caserta. Dopo il malore della puntata precedente, la showgirl è tornata su Canale 5 per rivelare una verità scottante: “Ho scoperto una cosa, ancora oggi non mi sono ripresa”, ha detto. “Francesco ha un altro figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto. Come sta ...

Jako - legato e bruciato vivo - Non ce l’ha fatta. Le Iene hanno incontrato l’uomo sospettato di averlo ucciso. (VIDEO) : Non si placano la rabbia e il dolore per Jako, il cane di San Pietro Vernotico (Brindisi) a cui era stato dato fuoco e che, dopo lunghe settimane di agonia, è morto nonostante le... L'articolo Jako, legato e bruciato vivo, non ce l’ha fatta. Le Iene hanno incontrato l’uomo sospettato di averlo ucciso. (VIDEO) provIene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Edge passa a Chromium? Mozilla Non l’ha presa proprio bene : Venture Beat ha chiesto ai rispettivi portavoci di Google e Mozilla la loro opinione in merito al passaggio di Edge al motore di rendering open-source Chromium. Google, come ci si aspettava, ha accolto positivamente la notizia augurando il benvenuto a Microsoft: Chrome è un sostenitore del Web aperto sin dall’inizio e diamo il benvenuto a Microsoft nella comunità di collaboratori di Chromium. Non vediamo l’ora di collaborare con ...