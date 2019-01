Nella finale del football machista le ragazze pon pon sono uomini

Occhio al Porto : stasera in finale Nella Coppa di Lega : Il tecnico Sergio Conceicao , però, ieri è stato molto polemico, come riporta 'La Gazzetta dello Sport': 'Il calcio Portoghese è contaminato, oramai contano più gli insulti che il campo' . Il Porto ...

Bimbo caduto nel pozzo - esplosa l’ultima carica : il salvataggio di Julen è entrato Nella fase finale - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : Il salvataggio del piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo è entrato ufficialmente nella fase finale. Pochi centimetri separano i soccorritori dal Bimbo intrappolato in un pozzo nel sud della Spagna da ormai otto giorni. I tecnici, che stanno scavando un tunnel orizzontale di 3,8 metri per raggiungerlo, hanno fatto detonare l’ultima micro carica. I soccorritori non hanno voluto dare tempistiche ma ormai manca davvero poco per ...

Australian Open - Djokovic in finale contro Nadal : travolto Pouille in 3 set. Musetti Nella finale junior : Domenica dunque gli Australian Ope n avranno la finale tra il numero uno del mondo Djokovic e il numero due Nadal. Sarà la 53esimo puntata della rivalità fra i due campioni con Nole in vantaggio 27-...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic favorito Nella seconda semifinale - Lucas Pouille vuole sorprendere : C’è soltanto Lucas Pouille tra Novak Djokovic e la sua sfida numero 53 contro Rafael Nadal che varrebbe il titolo degli Australian Open: domani mattina il francese e il serbo si incontreranno in uno scontro inedito per determinare il finalista della parte alta del tabellone maschile. Djokovic, come in molte occasioni nelle quali ha raggiunto le fasi finali di un torneo dello Slam, qualcosa ha lasciato per strada: un set contro il canadese ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019 : Marsiglia-Ortigia 7-4. Servirà l’impresa in Sicilia Nella semifinale di ritorno : nella semifinale d’andata dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia perde 7-4 a Marsiglia, ed ora Servirà una gran rimonta a Siracusa nella gara di ritorno programmata per fine febbraio. Non bastano ai Siciliani i tre gol di Giacoppo, mentre il miglior marcatore della serata è Durdic che tra le fila dei transalpini va in rete sei volte. Ottima partenza dei Siciliani nel primo quarto: i siracusani vanno in rete con Napolitano e ...

Diretta AlbinoLeffe Gubbio/ Risultato finale 1-2 - info streaming : De Silvestro e ChiNellato - sorrisi ospiti : Diretta AlbinoLeffe Gubbio, streaming video e tv: bergamaschi ancora ultimi in classifica in un girone B nel quale gli umbri stanno provando a rimontare.

Rugby - Coppa Italia – Valorugby espugna lo stadio ZaffaNella e raggiunge il Valsugana in finale : Il Valoruby batte 19-24 il Viadana e raggiungono il Valsugana Rugby Padova nella finale di Coppa Italia Sarà il ValoRugby Emilia la seconda finalista della Coppa Italia 2018/19. La squadra di coach Manghi ha espugnato lo stadio “Zaffanella” di Viadana con il punteggio di 24-19 in un match che aveva il sapore di un vero e proprio spareggio, conquistando il primato del Girone 2. Gara in discesa per gli ospiti che sbloccano la partita al 13’ ...

Sci di fondo – A Otepää Pellegrino out Nella semifinale dello sprint in tecnica classica : vince Klaebo : Pellegrino fuori in semifinale a Otepää: è decimo nella sprint in tecnica classica vinta da Klaebo. A punti De Fabiani e Rastelli Federico Pellegrino chiude al decimo posto la sprint in tecnica classica di Otepää. Il campione valdostano, che com’è noto preferisce le gare in skating, ha terminato il proprio cammino in semifinale classificandosi al quinto posto nella propria batteria dominata dai norvegesi con Stenshagen primo, Valnes ...

Dakar 2019 - risultati ultima tappa auto : Carlos Sainz si impone Nella “Pisco-Lima” - Nasser Al-Attiyah si aggiudica il successo finale : E’ tempo di giudizi finali, è tempo di festeggiamenti. La Dakar 2019, giunta alla sua 41esima edizione, ha visto completarsi l’ultimo atto della categoria “auto”, la Pisco-Lima di 359 km. La stage ha emesso il proprio verdetto e il traguardo parziale è stato ad appannaggio dello spagnolo Carlos Sainz, vincitore 12 mesi fa della Maratona del deserto. Lo spagnolo si è imposto a bordo della sua MINI davanti alla Peugeot del ...

Il team di God of War è stato costretto a tagliare molti boss Nella versione finale del gioco : Come riporta Videogamer, il director di God of War, Cory Barlog, ha rivelato che il team è stato costretto a tagliare una discreta quantità di boss dalla versione finale del gioco esclusivo per PS4.Parlando con NoClip, nella stessa intervista in cui il director ha lodato The Last of Us, Barlog ha detto che solo per un boss ci sono voluti circa 18 mesi di lavoro a Sony Santa Monica Studio, con God of War originariamente iniziato come un progetto ...

Gli USA sono davvero Nella fase finale del ciclo economico? : ... il che genera dubbi su questa previsione, considerato anche che ci sono pochi segnali che l'economia si stia surriscaldando al momento. I cicli economici sono ormai più lunghi del passato, con ...

Game of Thrones 8 - i fratelli Stark pronti per la battaglia finale : il primo teaser Nella cripta del castello natio di Winterfell : Game of Thrones 8 uscirà domenica 14 aprile con sei puntate da un’ora e mezza ciascuna. Hbo ha diffuso sui propri canali il primo teaser della nuova e attesissima stagione. I tre fratelli Starks (Jon Snow, Arya e Sansa) camminano nella cripta del castello natio di Winterfell, alla fine della quale si imbattono in tre statue. Quando si voltano, una foschia azzurra, che annuncia l’arrivo dell’esercito guidato dal Night ...

Sci di fondo – Pellegrino cade Nella volata finale e fallisce la rimonta : è decimo insieme a Noeckler : Federico Pellegrino cade nella volata finale provando la grande rimonta: è decimo con Noeckler nella team sprint di Dresda L’Italia lascia Dresda senza podi. Federico Pellegrino cade all’ingresso del rettilineo conclusivo nella finale della team sprint e per gli azzurri sfuma la possibilità di un podio, obiettivo della vigilia. Anche restando in piedi, in ogni caso, sarebbe stata dura entrare tra i primi tre per il campione ...