NBA | James Harden e gli Houston Rockets non si fermano | Toronto va ko

NBA - svelate le stelle dell'All-Star Game : LeBron James e Giannis Antetokounmpo capitani : TORINO - L' NBA ha annunciato i dieci nomi dei titolari dell' All -Star Game , in programma a Charlotte nel weekend tra il 16 e il 18 febbraio. I capitani di di Western e Eastern Conference saranno ...

NBA : Warriors inarrestabili - Lakers ko senza LeBron James : I Golden State Warriors rafforzano la loro leadership nella Western Conference , 34-14, vincendo sul parquet dei Washington Wizards , 20-27, con il punteggio di 126-118. Per i campioni in carica è il ...

NBA – Lakers - prolungata l’assenza di LeBron James : niente Timberwolves e Suns : I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di LeBron James anche nelle partite contro Timberwolves e Suns, a dichiararlo è coach Walton I tifosi Lakers dovranno armarsi di pazienza: per rivedere in campo LeBron James ci vorrà ancora qualche giorno. Il numero 23 giallo-viola è assente dalla sfida di Natale contro gli Warriors a causa di un problema all’inguine che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. LeBron, secondo le tempistiche dello ...

NBA - James Harden si supera : 61 punti a New York. Spurs ko a Philadelphia : NEW YORK, USA, - James Harden non si ferma. 61 punti al Madison Square Garden , massimo in carriera e gli Houston Rockets vincono in volata sui New York Knicks . I Philadelphia 76ers rimontano e ...

LeBron James non torna - Rajon Rondo sì : la NBA si interroga sul suo infortunio : Quell'episodio ha generato un bel po' di polemiche nell'anno in cui la NBA ha deciso di aprirsi al mondo delle scommesse , un mercato che vale 1.2 miliardi soltanto nei primi sei mesi del 2018 e ...

Risultati NBA – James Harden immenso - 61 punti e vittoria ai Rockets! Gallinari ancora assente - Belinelli ko : James Harden stratosferico: il cestista americano regala spettacolo puro con i suoi 61 punti, tutti i Risultati delle partite NBA della notte Un’ondata di sfide di NBA nella notte italiana: la palla a spicchi americana ha regalato tanto spettacolo con tutte le partite che si sono disputate. Ad aprire le danze è stato il match tra Indiana Pacers e Toronto Raptors, vinto dai padroni di casa per 110-106. Bene anche i Boston Celtics, che ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

NBA - Rajon Rondo torna prima di LeBron James : in campo giovedì con Minnesota? : Alla fine Rajon Rondo ce l'ha fatta. Il playmaker dei Los Angeles Lakers non aveva fatto mistero del suo desiderio di rientrare in campo prima di LeBron James, "battendo" il suo compagno di squadra il ...

NBA - i Lakers e gli infortuni : si ferma anche Lonzo Ball e si aspetta LeBron James : Le porte girevoli dell'infermeria in casa Lakers continuano nel loro moto vorticoso a essere messe in azione e ad accogliere nuovi pazienti. L'ultimo in ordine di tempo ad aver superato quella soglia ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

NBA - i numeri da record della pazzesca stagione di James Harden : L'MVP in carica non ha solamente salvato la stagione degli Houston Rockets, ma lo sta facendo riscrivendo i libri di storia della NBA. Ecco i numeri assurdi della sua annata e della sua storica ...