Nba | Harden e Houston piegano Toronto 121-119

Nba 2019 - i risultati della notte (26 gennaio) : Harden trascina Houston - Gallinari a riposo ma i Clippers vincono : Si sono giocate dieci partite nella notte NBA. C’era grande attesa per il confronto tra Houston e Toronto, i Rockets hanno sconfitto i Raptors per 121-119 al termine di una partita vibrante condita dalla solita prestazione mostruosa di James Harden che mette a segno 35 punti (22 partite consecutive con almeno 30 punti, 9/25 dal campo e 15/15 dalla lunetta). Tutto il quintetto dei padroni di casa ha chiuso in doppia cifra (spiccano i 24 di ...

Risultati Nba – Doncic trascina Dallas - Houston ok con il solito Harden : sorridono Clippers e Miami : Il talento sloveno è il protagonista principale della vittoria dei Mavericks su Detroit, così come lo è Harden nel successo dei Rockets: tutti i Risultati della notte Seconda vittoria consecutiva per Houston ed ennesima grande prestazione di James Harden, protagonista del successo dei Rockets su Toronto. Il Barba mette a segno 35 punti, trascinando la propria squadra nel difficile match con i Raptors, conclusosi con il punteggio di 121-119 ...

Nba - James Harden e gli Houston Rockets non si fermano : Toronto va ko : Houston Rockets-Toronto Raptors 121-119 "Faccio soltanto quello che serve per vincere". Detto così sembra facile, ma lo sforzo realizzativo compiuto da James Harden nelle ultime settimane ha pochi ...

Nba - Harden nella storia : segna 61 punti e fa volare Houston : Dieci le partite giocate nel turno di questa notte in Nba e tanto spettacolo, anzitutto quello di James Harden, autore di una partita mostruosa con i suoi Rockets, suggellata da ben 61 punti, con i ...

Nba - James Harden si supera : 61 punti a New York. Spurs ko a Philadelphia : NEW YORK, USA, - James Harden non si ferma. 61 punti al Madison Square Garden , massimo in carriera e gli Houston Rockets vincono in volata sui New York Knicks . I Philadelphia 76ers rimontano e ...

Nba : Harden nella storia - 61 punti : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Dieci le partite giocate nel turno di questa notte in Nba e tanto spettacolo, anzitutto quello di James Harden, autore di una partita mostruosa con i suoi Rockets, suggellata da ...

Risultati Nba – James Harden immenso - 61 punti e vittoria ai Rockets! Gallinari ancora assente - Belinelli ko : James Harden stratosferico: il cestista americano regala spettacolo puro con i suoi 61 punti, tutti i Risultati delle partite NBA della notte Un’ondata di sfide di NBA nella notte italiana: la palla a spicchi americana ha regalato tanto spettacolo con tutte le partite che si sono disputate. Ad aprire le danze è stato il match tra Indiana Pacers e Toronto Raptors, vinto dai padroni di casa per 110-106. Bene anche i Boston Celtics, che ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

Nba – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...

Nba : record di Klay Thompson. Harden non si ferma ma Houston ko con Philadelphia : LOS ANGELES, USA, - Festa nazionale negli Stati Uniti d'America, è il Martin Luther King Day . L' NBA celebra il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani con un ricco programa di ...

Nba - Harden 37 ma vince Phila. Con Irving è Celtics show : La legge del Garden continua: nona vittoria consecutiva in casa per i Celtics, che battono Miami grazie ai 26 punti e 10 assist di Kyrie Irving. James Harden raggiunge Wilt Chamberlain con la ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

Basket - Nba : Harden e Gordon schiantano i Lakers - Houston vince all'overtime : NEW YORK - Un grande James Harden realizza 48 punti e trascina Houston alla vittoria all'overtime, 138-134, contro i Los Angeles Lakers, ancora privi di LeBron James. Ma la vittoria dei Rockets porta ...