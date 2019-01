NBA – Disastro Cleveland Cavaliers | coach Drew non ha dubbi | “non credo di restare per la

sportfair

(Di sabato 26 gennaio 2019) Stagionesa per iLarrysi chiama fuori e spiega di non essere sicuro della panchina per il prossimo anno Erano partiti con ambizioni di Playoff nonostante l’addio di LeBron James, ma fra problemi di spogliatoio, infortuni dei giocatori chiave e un avvio shock che ha demoralizzato tutto l’ambiente, dopo oltre metà stagione isono peggior squadra NBA con un record di 9 vittorie e 40 sconfitte. È chiaro l’intento di ricostruire la squadra quasi da zero, maLarry, che ha preso il posto di Tyronn Lue (esonerato dopo poche partite, ndr), ha spiegato a The Athletic di non essere sicuro di voler far parte di questa ricostruzione: “sono rimasto sorpreso, direi più ferito che sorpreso. Penso che Tyronn Lue si meritasse un trattamento di gran lunga migliore dopo aver vinto un titolo e viste le ...