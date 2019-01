NBA | All-Star Game 2019 | sfida in casa Curry da tre punti | paura per Kemba Walker

Basket - NBA : Harden fa volare Houston - Clippers a segno senza Gallinari : NEW YORK - James Harden non si ferma più. Il leader dei Rockets continua a infilare una perla di partita dietro l'altra, con giocate spettacolari e canestri, e Houston continua la sua risalita dopo un ...

NBA - il rientro in campo per uscire dall'incubo : Isaiah Thomas vede la luce in fondo al tunnel : L'andamento della sua ultima stagione con i Boston Celtics era stato degno della trama di un film, senza però il lieto fine. Isaiah Thomas era stato il terzo miglior realizzatore della Lega e aveva tr

NBA Sundays – Gallinari pronto a togliere la corona ai Kings con i suoi Clippers : la preview del match : Domenica notte, ad orario europeo (21:30), l’appuntamento con l’NBA Sundays regala la sfida tra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Clippers ospitare i Sacramento Kings allo Staples Center. Sacramento Kings: I Kings sono stati una delle sorprese di questa stagione, rimanendo ancora in ...

NBA - i risultati della notte : vincono i Bucks - successo Clippers senza Gallinari : Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 108-99 Leader carismatico e tecnico, candidato MVP, capitano della sua squadra all'All-Star Game e sempre più solo in vetta con la sua Milwaukee in cima alla Eastern ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 gennaio) : Harden trascina Houston - Gallinari a riposo ma i Clippers vincono : Si sono giocate dieci partite nella notte NBA. C’era grande attesa per il confronto tra Houston e Toronto, i Rockets hanno sconfitto i Raptors per 121-119 al termine di una partita vibrante condita dalla solita prestazione mostruosa di James Harden che mette a segno 35 punti (22 partite consecutive con almeno 30 punti, 9/25 dal campo e 15/15 dalla lunetta). Tutto il quintetto dei padroni di casa ha chiuso in doppia cifra (spiccano i 24 di ...

Risultati NBA – Doncic trascina Dallas - Houston ok con il solito Harden : sorridono Clippers e Miami : Il talento sloveno è il protagonista principale della vittoria dei Mavericks su Detroit, così come lo è Harden nel successo dei Rockets: tutti i Risultati della notte Seconda vittoria consecutiva per Houston ed ennesima grande prestazione di James Harden, protagonista del successo dei Rockets su Toronto. Il Barba mette a segno 35 punti, trascinando la propria squadra nel difficile match con i Raptors, conclusosi con il punteggio di 121-119 ...

All-Star Game NBA 2019 – Nowitzki invitato alla gara del tiro da 3 punti : forse l’ultima partecipazione della sua carriera : Dirk Nowitzki è stato invitato a partecipare alla gara del tiro da 3 punti dell’All-Star Game NBA 2019, competizione nella quale ha già trionfato nel 2006 Dirk Nowitzki è probabilmente all’ultima stagione della sua carriera. A differenza di quanto fatto vedere lo scorso anno, il centro di Dallas, arrivato a 21 stagioni in maglia Mavericks, non sembra più riuscire a reggere i ritmi forsennati dell’NBA. La carta ...

NBA - svelate le stelle dell'All-Star Game : LeBron James e Giannis Antetokounmpo capitani : TORINO - L' NBA ha annunciato i dieci nomi dei titolari dell' All -Star Game , in programma a Charlotte nel weekend tra il 16 e il 18 febbraio. I capitani di di Western e Eastern Conference saranno ...

All-Star Game NBA 2019 – Media e giocatori ribaltano la situazione! Fuori Doncic - Rose e Wade : ecco i titolari : I voti dei Media e dei giocatori ribaltano le scelte dei fan: Fuori Doncic, Rose e Wade, confermati invece LeBron James e Giannis Antetokoumpo come capitani Dopo le votazioni dei fan (50% delle decisioni complessive), è toccato a giocatori e Media esprimere il loro restante 50% (diviso in due) e rendere ufficiali i titolari dell’All-Star Game NBA 2019. Come spesso accade, mentre i fan votano in base alle loro preferenze, Media e ...

