Musetti conquista gli AusOpen juniores | è il primo italiano nella storia

Apoteosi azzurra - storica vittoria per Lorenzo Musetti : è il primo italiano a conquistare l’Australian Open Junior : Il giocatore italiano supera in finale l’americano Nava, al termine di una partita infinita terminata 2-6, 6-4, 7-6(12) Il cielo sopra Melbourne si colora di azzurro, Lorenzo Musetti vince l’Australian Open Junior ed entra di diritto nella storia nel tennis italiano, diventando il primo giocatore del Belpaese a vincere il torneo di Melbourne. Una soddisfazione enorme per il classe 2002, capace di superare in finale ...