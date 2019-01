Morta a 29 anni la chef e star del noto talent di cucina Fatima Alì | era malata di tumore

Dopo quasi due anni Morta Nonna Marisa. Paralizzata nella calca di piazza San Carlo : In questi mesi i figli hanno creato una onlus 'I Sogni di Nonna Marisa', attraverso la quale raccolgono fondi per i malati in difficoltà, coinvolgendo anche diversi campioni dello sport. Proprio di ...

Vittorio Veneto - trovata Morta in casa una ragazza di 26 anni : sospetta overdose di eroina : trovata morta una giovane di 26 anni a Vittorio Veneto. La donna è stata rinvenuta esanime giovedì sera nel suo appartamento. Inutile il tentativo dei sanitari del Suem 118 di rianimarla. Gli esami tossicologici permetteranno di capire se è morta per una overdose. Accanto al cadavere sarebbe stata trovata una dose di eroina.Continua a leggere

Treviso - ragazza di 26 anni ritrovata Morta : forse overdose di eroina : Accade ieri sera, 24 gennaio, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, una giovane ragazza di 26 anni viene ritrovata morta nel suo appartamento. Sul posto erano presenti i Carabinieri e l'ambulanza, ma la ragazza era ormai senza vita e i soccorritori non hanno potuto fare molto, se non riconoscerne la morte. Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato che conviveva con la giovane in un appartamento in via Garibaldi: la ragazza di origine ...

Australia : rifiuta le cure pur di far nascere il figlio - Brianna è Morta a soli 19 anni : Dall'Australia arriva una storia molto toccante, che purtroppo non ha avuto il lieto fine sperato: una giovane donna di 19 anni, Brianna Rawlings, in cura per combattere la leucemia, decise di interrompere il suo ciclo di cure salva-vita in quanto era incinta e ci teneva molto a mettere alla luce il bimbo che portava in grembo. Purtroppo però sia lei che suo figlio sono deceduti, potendo restare insieme solo 12 giorni. Quando le fu diagnosticato ...

Morta a Firenze a 100 anni Sonia Oberdorfer - vittima delle legge razziali del 1938 : Su questo mondo come un fulmine a ciel sereno piombarono nel 1938 le leggi razziali. Nelle sue memorie Sonia racconta che lo zio venne cacciato da Palazzo Pitti, il padre ferroviere fu licenziato, i ...

Addio Carlotta - studentessa di Medicina - Morta a 21 anni lungo l’autostrada A14 : La giovane stava guidando quando è stata tamponata da un'altra vettura ed ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorrerla.Continua a leggere

Gloria Guida contro le #MeToo : "Se non fai la gattaMorta non ti molestano. Assurdo denunciare dopo anni. Se sei stata zitta finora..." : Anche quest'anno Gloria Guida si piazzerà davanti al televisore, per guardare quel festival di Sanremo a cui il marito Johnny Dorelli ha partecipato per ben 9 volte. Anche se, puntualizza lei, "finora non l'hanno mai chiamato per premiare la sua grande carriera, ed è un peccato. Lo merita". L'attrice e conduttrice ha parlato di questo e molto altro in una lunga intervista rilasciata al Messaggero, nella quale ha presentato la nuova ...

Carlotta Monti - Morta a 21 anni in A14. Ecco le sue passioni : Non solo: lavorava al centro visite del radiotelescopio di Fiorentina a Medicina, accompagnando turisti e scolaresche, interessati alla scienza astronomica. Una sua compagna di scuola la ricorda: "...

Addio Martina : Morta a 21 anni - Gattinara in lutto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Addio Martina: morta a 21 anni,...

Morta Mary Oliver - poetessa premio Pulitzer. Aveva 83 anni : Addio a Mary Oliver, la poetessa americana premio Pulitzer nel 1984. E' Morta giovedi' nella sua casa di Hobe Saund, in Florida, a causa di un linfoma, secondo Hollywood Reporter. Aveva 83 anni. Era nota per i suoi componimento dedicati alla natura, alla vita selvaggia e agli animali. Era acclamata dalla critica e amata dal pubblico. L'ex candidata presidenziale Hillary Clinton ha voluto renderle omaggio via Twitter. Il New York Times l'ha ...

Napoli - incidente Mortale per un ragazzo di 20 anni : fatale l'impatto con un mezzo pesante : Un'altra gravissima vicenda, l'ennesima in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo poco più che maggiorenne. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano di Napoli, dove un ragazzo appena ventenne, Michele Coppeto, ha perso la vita dopo un incidente stradale che purtroppo per lui si è rivelato fatale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendo impatto ...

Morta Adele Rejtano : addio alla nonnina delle Eolie - aveva 110 anni : L'anziana signora, residente a Lipari, aveva compiuto gli anni meno di un mese fa, alla vigilia dello scorso Natale. Nata proprio alle Eolie, per esigenze di famiglia si trasferì da piccola a Messina per alcuni anni ma poi era ritornata a Lipari dove sei è sposta e ha fatto figli rimanendo fino alla morte.Continua a leggere

E’ Morta la “nonnina delle Eolie - aveva 110 anni : E' morta a Lipari Adele Rejtano, la "Nonnina delle Eolie": la vigilia di Natale aveva compiuto 110 anni. Era al diciassettesimo posto nella graduatoria nazionale delle persone piu' anziane. Nata nelle Eolie e rimasta orfana di padre a 8 anni, Adele Rejtano si trasferi' a Messina con la madre, maestra elementare, e i tre fratelli. Dopo pochi anni rientro' a Lipari, dove si sposo' con Aldo Carnevale. Lascia due figlie: Anna e Maria.

Torino - mamma di 45 anni Morta in ospedale : “Ambulanza senza lampeggianti né barella” : Secondo i familiari di Laura Lorena Rapelli, l'ambulanza che l'ha soccorsa è arrivata con grave ritardo, senza lampeggianti accesi né barella. Dal 118 però si difendono: "Intervento compatibile con un codice verde, e la barella non serviva".Continua a leggere