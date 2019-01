Milano,auto contromano:1 morto,4 feriti

: Auto in contromano in tangenziale, un morto e quattro feriti a Milano - LaStampa : Auto in contromano in tangenziale, un morto e quattro feriti a Milano - Agenzia_Ansa : Auto contromano in tangenziale a #Milano, un morto 4 feriti #ANSA - SkyTG24 : Incidente stradale nel Bresciano, auto contro un muro: muore un 24enne -

Une 4. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale est di, che ha visto il coinvolgimento di 3 veicoli. L'incidente è stato causato da un'che è entrata in tangenziale, scontrandosi con gli altri 2veicoli. La vittima è un uomo di 45anni. I, 3 uomini e una donna, versano in serie condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, gli operatori del 118e i vigili del fuoco.(Di sabato 26 gennaio 2019)