Milano | Terzi | ' Sala vuole aumento ticket per coprire buco bilancio Comune'

liberoquotidiano

: Milano: biglietto unico Atm in Consiglio Regione incontro con assessore Terzi - #Milano: #biglietto #unico… - zazoomnews : Milano: biglietto unico Atm in Consiglio Regione incontro con assessore Terzi - #Milano: #biglietto #unico… - GabrieleAbbiati : Milano - Tariffazione integrata, Gabriele Abbiati (Lega): “L’Assessore regionale Terzi smaschera l’incapacità poli… - zazoomblog : Milano: biglietto unico Atm in Consiglio Regione incontro con assessore Terzi - #Milano: #biglietto #unico… -

(Di sabato 26 gennaio 2019), 26 gen. (AdnKronos) - "Ildiricorre al paravento della tariffazione integrata, ma il suo unico scopo è avere il via libera per aumentare i biglietti di Atm da 1,50 a 2 euro. E non certo per investire i maggiori introiti nel miglioramento del tpl, ma solo peri buchi di