Milano | bastoni e coltelli nel nuovo video degli scontri del 26 dicembre | ecco come è

(Di sabato 26 gennaio 2019) A seguitotra ultras in via Novara ache hanno preceduto l’incontro di calcio Inter Napoli del 262018, con il conseguente decesso di un tifoso, la questura del capoluogo lombardo, d’intesa con l’autorità giudiziaria, ha svolto un’attività di indagine che ha consentito di individuare subito nove ultras interisti resisi protagonisti dell’aggressione ai supporter partenopei e di arrestarne 6, 3 dei quali nell’immediatezza e 3 nei giorni successivi e di indagare ad oggi 28 coinvolti negli. Il giorno successivo, 27, il questore Marcello Cardona ha emesso d’urgenza nei confronti di sette ultras interisti Daspo di cui 5 della durata di otto anni e 1 della durata di cinque anni con obbligo di presentazione alla P.G. e infine n.1 per la durata di cinque anni ma senza obbligo di firma. Il 24 gennaio è stato emesso 1 Daspo con obbligo di ...