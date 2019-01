Milan | nel mirino Gerard Deulofeu | verso il ritorno | ma il Watford non accetta il prestito

Milano - auto contromano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Assalto a portavalori nel Milanese a colpi di arma da fuco : bottino di 30mila euro : I banditi hanno atteso che i due vigilantes prelevassero 30mila euro in contanti da un supermercato e li hanno circondati puntandogli le armi contro, per dissuaderli da una reazione hanno sparato ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Milan - attesi oltre 60mila spettatori con il Napoli : aperto il terzo anello : Sale la febbre per il big match tra Milan e Napoli: a San Siro si prepara il pubblico delle grandi occasioni, con oltre 60mila spettatori attesi. L'articolo Milan, attesi oltre 60mila spettatori con il Napoli: aperto il terzo anello è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! In campo l’Olimpia Milano in Eurolega : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

Milan - Gazidis : "Piatek investimento a lungo termine nel rispetto del FFP" : La presentazione di Piatek è stata l'occasione per un punto della situazione da parte dell'ad Ivan Gazidis : "Sono felice di presentare il nostro nuovo giocatore. Questo è un altro investimento a ...

Milan - Gazidis : “Piatek investimento nel rispetto del FPF” : "Questo è un altro investimento a lungo termine del club, sempre nel rispetto del Fair Play Finanziario", le parole dell'amministratore delegato rossonero. L'articolo Milan, Gazidis: “Piatek investimento nel rispetto del FPF” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - le trattative nella notte : nomi nuovi per Genoa e Bologna - scatti di Milan e Fiorentina : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di Calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Su Mehdi Benatia c’è l’Al Duhail, ...

Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca. Il 26 gennaio a San Vittore Olona le scuole dell'AltoMilanese si sfidano nella corsa ... : Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani. Condividendo i progetti degli ...

Pallavolo – Coppa Italia : Milano in trasferta a Modena per un posto nelle Final Four : Coppa Italia, Milano a Modena per tentare l’impresa nei quarti. Gara ad eliminazione diretta per la Revivre Axopower: una vittoria significherebbe Final Four Vigilia dei quarti di Coppa Italia per la Revivre Axopower Milano che domani, nel catino del PalaPanini, affronterà l’Azimut Leo Shoes Modena (ore 20.30, diretta RaiSport) per giocarsi un posto nella Final Four del 09 e 10 febbraio. Partita da dentro o fuori per i ragazzi di Andrea ...

Ladri scatenati a Milano : svaligiata la casa di Pisapia. Nel mirino anche Dori Ghezzi : Ladri scatenati a Milano: prima svaligiano la casa di Giuliano Pisapia e poi tentano l'impresa anche a casa Dori Ghezzi. Nel week end appena trascorso l'ex sindaco di Milano è stato derubato di ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Piatek : nel pomeriggio la firma sul contratto : L’attaccante polacco ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, nel pomeriggio la firma sul contratto. Higuain intanto è arrivato in Inghilterra visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per l’attaccante polacco Krysztof Piatek prossimo rinforzo del Milan. Il 23enne si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri. Niente idoneità ...

Milano : lavori M4 - talpa arrivata nella stazione Gelsomini : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - E' arrivata, nelle scorse ore, nella stazione Gelsomini anche la seconda Tbm, la talpa, che sta scavando le gallerie della Tratta Ovest - da San Cristoforo a Solari - della nuova metropolitana milanese M4. Mentre la prima macchina è già ripartita verso la stazione Fratt