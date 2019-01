Milan-Napoli | le pagelle |  Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica

Milan-Napoli - Gattuso : “Bene. Lasciamo a desiderare negli ultimi 20 metri” : Milan-Napoli 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio contro il Napoli: “Abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Il nostro primo tempo è stato ottimo, siamo venuti a mancare negli ultimi 20 metri con errori tecnici. Il Napoli crea sempre pensieri, soprattutto oggi […] L'articolo Milan-Napoli, Gattuso: “Bene. Lasciamo a desiderare ...

Milan-Napoli : finisce senza reti una partita equilibrata - esordio di Piatek nel finale : Nella seconda giornata di ritorno di Serie A, in una San Siro con quasi 60 mila spettatori, è andato in scena un vero e proprio scontro tra titani: Milan contro Napoli, Ancelotti contro Gattuso. Il passato e il futuro del Milan, il maestro e l'allievo. Sulla panchina del Napoli l'esperienza e la sicurezza di chi ha fatto la storia dei rossoneri, adesso a disposizione dei partenopei. Dall'altra, sulla panchina milanese, la grinta e la ...

Pari tra Milan e Napoli : Fra occasioni, parate e qualche errore di troppo, finisce 0-0 a San Siro fra Milan e Napoli. Un pareggio nel segno dell'equilibrio, prezioso in chiave quartoposto per i rossoneri, soprattutto se Roma ...

Milan - Piatek subito da applausi. Il Napoli d'attacco non punge : TOP - L'esordio di Piatek. Poco più di un quarto d'ora che accende i sogni dei tifosi Milanisti. Perché Krzysztof mostra subito qualche buon numero, suggerendo subito la profondità a Rodriguez e ...

Milan-Napoli 0-0 - debutta Piatek ed è subito pericoloso. Espulso Ancelotti| Classifica : A San Siro omaggio e cori per l’ex allenatore che alla fine si fa cacciare per proteste. Il polacco entra alla fine della ripresa al posto di Cutrone

Milan-Napoli - Gattuso : “Higuain capitolo chiuso” : Buon pareggio per il Milan nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene a livello qualitativo, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, c’è stata un po’ di stanchezza, abbiamo iniziato a farci vedere meno e a volere bene la palla. È venuta fuori la partita che ci aspettavamo, ma a livello qualitativo potevamo fare meglio. Il gol? Non ...

Milan-Napoli - Ancelotti : “Avute tante opportunità. Ci è mancato solo il gol” : Milan-Napoli 0-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato del pareggio contro il Milan: “Cos’è mancato? Il gol. Nel primo tempo siamo stati troppo soft, dovevamo spingere di più. La ripresa è stata fatta bene, abbiamo avuto tante opportunità, ma abbiamo calciato sempre centralmente. Nulla […] L'articolo Milan-Napoli, Ancelotti: “Avute tante ...

Milan e Napoli non graffiano - Juve e inseguitrici felici - : Il Milan non riesce a vincere la 'maledizione Napoli ', che i rossoneri non battono tra San Siro e San Paolo da quattro anni, ma costringe ancora allo 0-0 gli azzurri, come nella partita dello scorso ...

Serie A : Milan-Napoli 0-0 : ANSA, - MILANO, 26 GEN - Milan e Napoli pareggiano 0-0 nel terzo anticipo della 21/a giornata giornata di Serie A, disputato a San Siro. un punto che serve poco agli azzurri e anche alla squadra di ...

Serie A Milan-Napoli 0-0 - il tabellino : MILANO - Reti inviolate a San Siro al termine dell'incontro tra Milan e Napoli , valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Tra i rossoneri, nella seconda frazione di gioco, si ...

Serie A - Milan-Napoli 0-0 : Piatek e Milik non sfondano - solo un punto per Ancelotti : MILANO - Tanto rumore per nulla a San Siro , dove nel terzo anticipo della 21esima giornata di Serie A era grande l'attesa per un Milan - Napoli denso di spunti: dai rientri di Insigne e Koulibaly al ...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Napoli 0-0 - le difese prevalgono sugli attacchi a San Siro : Termina 0-0 il confronto dello Stadio San Siro di Milano tra il Milan di Rino Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti. Una partita in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi e soprattutto i due portieri sono riusciti a fare la differenza con parate importanti in momenti topici del match. Una partita particolarmente tesa dove si devono registrare anche le espulsioni di Fabian Ruiz e di Ancelotti nei momenti finali del confronto. Un pari che, ...

Milan-Napoli - le pagelle : Paquetà delude - Zielinski una certezza : MILAN. G. DONNARUMMA 6.5 Si fa subito vedere deviando in angolo una conclusione di Callejon. Reattivo su Milik a inizio ripresa. CALABRIA 6 Cerca di tenere Insigne e dà il suo contributo in fase ...