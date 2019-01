termometropolitico

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - roccia1751 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - zazoomnews : Miguel Chavez di Amici 2019: età, vita privata e carriera, ecco chi è - zazoomblog : Miguel Chavez di Amici 2019: età vita privata e carriera ecco chi è - #Miguel #Chavez #Amici #2019: #privata -

(Di sabato 26 gennaio 2019)di: età,chi èChi èadLo scorso 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di, talent show trasmesso su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Questa 18 esima edizione prevede un meccanismo diverso dal solito per l’ ammissione dei candidati. Una volta conclusi i casting, trasmessi su Real Time, ha inizio la corsa per il banco ufficiale della scuola. Durante la prima puntata sono rimasti in 19 a competere per il titolo di allievo ufficiale, con 12 posti disponibili.: primo ballerino ufficiale della scuolaera uno dei 19 ragazzi in competizione per il banco. È stato il primo ballerino a cui è stato assegnato il titolo di allievo ufficiale.è riuscito ad ottenere l’ approvazione degli insegnanti (Alessandra Celentano, Veronica Peparini e ...