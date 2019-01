: Migranti, Vescovi italiani: sì a sbarco - TelevideoRai101 : Migranti, Vescovi italiani: sì a sbarco - Dhufflebee : RT @HMQueenBee: 'Non siamo opposizione al governo, siamo fedeli al Vangelo. Stiamo parlando di vittime, non è una questione di fede ma un d… - ConsyD_7 : @lameduck1960 Eh ma i #migranti? I vescovi? Il #Venezuela? -

La Cei prende posizione sulla SeaWatch3 chiedendo che sia lasciata sbarcare a Siracusa. "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello migratorio chiama in causa tutti i Paesi europei,il dramma che si consuma davanti alle nostre coste non può lasciarci in silenzio", spiega mons. Russo,segretario generale Cei, confermando la disponibilità della Chiesa a farsi carico -attraverso Caritas Italiana- dei minori che si trovano a bordo della nave.(Di sabato 26 gennaio 2019)