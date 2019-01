Migranti | Sea Watch | grazie a Siracusa

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch I vescovi : «Pronti ad accogliere i minori» Berlusconi : «Noi garantisti su Salvini» : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Migranti - Cei : 'Pronti a farci carico dei minori a bordo della Sea Watch' : La Cei ha annunciato di essere pronta a farci carico dell'accoglienza dei minori che si trovano a bordo della nave Sea Watch . "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello ...

Migranti - Salvini : 'Su Sea Watch non cambio idea : i porti restano chiusi' : 'Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea. In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi. Nave olandese di ...

Migranti - Salvini non molla : "I porti restano chiusi. Sea Watch? Vada ad Amsterdam o a Berlino" : Il braccio di ferro fra Italia e Sea Watch continua. La nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, si trova al largo del porto di Siracusa, dopo l'ok ricevuto dalla guardia Costiera, visto il maltempo. Ma nonostante l'imbarcazione sia sempre più vicina alle nostre coste e alcuni sindaci ribelli chiedano lo sbarco immediato dei 47 Migranti a bordo della nave, Matteo Salvini non molla.Il vice premier leghista, infatti, ha ribadito di non ...

Migranti - Sea Watch a Siracusa. Dai cittadini l’appello : “Fateli sbarcare” : #Facciamoliscendere è anche l'hashtag creato sui social network da un gruppo di associazioni e organizzazioni che chiedono lo sbarco dei 47 Migranti. Anche la Cei si dice "pronta a ospitare i minori". Ma Salvini è stato chiaro: "Non cambio idea. Nave olandese? Amsterdam vi aspetta". La risposta del ministro dell'integrazione Harbers: "Respingete subito gli irregolari e collaboriamo".Continua a leggere

Migranti bloccati sulla Sea Watch - la Cei : pronti a ospitare i minori a bordo : Continua il “braccio di ferro”, mentre sui social network è stato lanciato l’appello con l’hashtag #facciamoliscendere

Sea Watch 3 - interviene la Cei : la Papa Giovanni XXIII pronta ad accogliere i Migranti minorenni : I tredici migranti minorenni bloccati da una settimana a bordo della nave ong Sea Watch 3 potrebbero essere accolti nella casa "Annunziata" di Reggio Calabria, dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Lo ...

