Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Migranti Sea Watch - Comunità Giovanni XXIII offre accoglienza minori : Migranti Sea Watch, Comunità Giovanni XXIII offre accoglienza minori L’associazione fondata da Don Benzi ha comunicato la propria disponibilità ad ospitare i 13 minorenni (e i loro genitori) presenti a bordo della nave bloccata al largo della Sicilia. I giovani verrebbero accolti presso la casa “Annunziata” di Reggio ...

Sea Watch - lenzuoli sui balconi per i Migranti : 'Lasciateli sbarcare' - : L'appello per le 47 persone bloccate a bordo della nave dell'Ong. Anche il sindaco di Siracusa si unisce al coro: "Non si può fare una guerra sulla pelle dei disperati"

Sea Watch - lenzuoli sui balconi per i Migranti : "Lasciateli sbarcare" : Sea Watch, lenzuoli sui balconi per i migranti: "Lasciateli sbarcare" L’appello per le 47 persone bloccate a bordo della nave dell'Ong. Anche il sindaco di Siracusa si unisce al coro: “Non si può fare una guerra sulla pelle dei disperati” Parole chiave: ...

Sea Watch - Salvini all’Olanda : 'Prenda i Migranti' - i pm chiedono sbarco dei minori : Onde del mare di altezza pari a 7 metri per circa 48 ore, raffiche di vento a 70 km orari. E' la storia della Sea Watch 3, la nave che da 5 giorni è nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole ospitare. La situazione sull'imbarcazione è molto delicata. Il comandante della nave deve prima di tutto assicurare la sicurezza ai passeggeri ma, ad ora, non ha ricevuto risposta alcuna in merito alla richiesta di un ...

Perché l'Olanda non vuole accogliere i Migranti della Sea Watch : Il governo olandese risponde picche alla richiesta di Di Maio: disposti "a mostrare solidarietà" solo se si raggiunge una...

Sea Watch 3 - la presa in giro dell'Olanda sui Migranti : come vogliono fregare l'Italia : Il governo olandese ha respinto la richiesta da parte dell'Italia di farsi carico dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, ferma nella darsa del porto di Siracusa. Poco importa agli olandesi che l'imbarcazione batta bandiera dei Paesi Bassi, la richiesta dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salv

Migranti - la Sea Watch è in acque italiane. E Salvini vuole denunciare l’equipaggio : È ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il ministro degli Interni scrive ai Paesi Bassi. La replica olandese: non spetta a noi

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda'. Ma il governo dell Aia dice no : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

Di Maio : Olanda dice no a prendere 47 Migranti Sea Watch 3 : Roma, 25 gen., askanews, - 'Il governo olandese ha risposto alla mia richiesta di far andare in Olanda i passeggeri della Sea Watch 3, dicendo che non spetta a loro'. Lo annuncia su Facebook il ...

Sea Watch - Salvini all’Olanda : “Prenda i Migranti”. Amsterdam : “Non spetta a noi”. Di Maio : “Nave ha vostra bandiera” : Scontro a distanza tra Italia e Olanda sul destino dei 47 migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch, ferma in acque territoriali italiane a circa un miglio al largo delle coste di Siracusa. L’Olanda ha fatto sapere infatti che non prenderà in carico i migranti come chiesto dall’Italia: “Finché non ci saranno accordi europei su soluzioni strutturali per i migranti a bordo dei barconi, i Paesi Bassi non prenderanno parte a ...

Migranti Sea Watch - l’Olanda respinge le richieste di Di Maio e Salvini : «Non spetta a noi» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti. Salvini valuta la denuncia dell’equipaggio. La Procura di Catania chiede lo sbarco dei minori

Migranti : Procura Catania chiede sbarco immediato minori su Sea Watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati a bordo della nave ong Sea Watch che si trova a un miglio dalla costa di Siracusa. A confermare la notizia all'Adnkronos è la garante per i minori di Siracusa Carla Trommino che