Migranti | il prof spiega agli studenti il dramma dei naufragi nel Mediterraneo

Migranti : Mattarella - profondo dolore per nuova tragedia nel Mediterraneo : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini".

Strage Migranti nel Mediterraneo. Mattarella : "Profondo dolore" - : Profondo dolore del presidente della Repubblica per le vittime di due naufragi in poche ore a largo della Libia e nel mare di Alboran. Sea Watch 3 intanto soccorre 47 persone su un gommone. Ma il ...

Migranti - 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti : «Meglio morti che la Libia». Mattarella : «Profondo dolore» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

Mattarella : profondo dolore per tragedia Migranti nel Mediterraneo : Roma, 19 gen., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso 'profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra ...

Migranti - Mattarella : "Profondo dolore per tragedia nel Mediterraneo" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne,...

Migranti - 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti : «Meglio morti che la Libia». Mattarella : «Profondo dolore» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

Migranti : Mattarella - profondo dolore per nuova tragedia nel Mediterraneo : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale ha espresso 'profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre ...

Mattarella : profondo dolore per i Migranti morti nel Mediterraneo : Roma, 19 gen., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso 'profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra ...

Migranti : Mattarella - profondo dolore per nuova tragedia nel Mediterraneo : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini".

Papa : viaggio Migranti non sempre felice - anche Gesù fu profugo : Roma – “Il viaggio dei migranti non e’ sempre un’esperienza felice. Basti pensare ai terribili viaggi delle vittime della tratta. anche in questo caso, pero’, non mancano le possibilita’ di riscatto, come accadde per il piccolo Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto come schiavo dai fratelli gelosi, il quale in Egitto divenne un fiduciario del faraone”. Cosi’ Papa Francesco nella prefazione a ...

Papa Francesco sui Migranti : “Ci arricchiscono. Anche Gesù fu un profugo con la sua famiglia” : Bergoglio torna a parlare di migrazioni nel volume "Luci sulle strade della speranza", una raccolta dei suoi insegnamenti su rifugiati e tratta: "I migranti sono una risorsa, un arricchimento per la nostra società. Anche Gesù fu un profugo con la sua famiglia, quando dovette fuggire in Egitto per salvarsi dalla furia omicida di Erode".Continua a leggere

Migranti - Papa : Mai farsi rubare speranza - anche Gesù fu profugo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Papa : Mai farsi rubare speranza - anche Gesù fu profugo-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Quanto è profonda la spaccatura nel governo sui Migranti in mare? : Due contro uno, però quell’uno fa mostra di non voler cedere: Di Maio e Conte danno la disponibilità ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo della Sea Watch e della Sea Eye; Matteo Salvini non ne vuol sentir parlare. Anche se magari una soluzione inizia a intravedersi. “Sono stufo” Per buona parte della giornata il ministro dell’interno viene dato per pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati. ...