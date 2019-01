Migranti | garante infanzia Palermo | ' aberrazione lasciare minori in mare'

liberoquotidiano

: #Sea Watch, Salvini valuta denuncia equipaggio. Pm: 'Sbarcare i minori'. Intanto il Garante dell'Infanzia ha scritt… - Agenzia_Ansa : #Sea Watch, Salvini valuta denuncia equipaggio. Pm: 'Sbarcare i minori'. Intanto il Garante dell'Infanzia ha scritt… - INTEER999 : RT @Agenzia_Ansa: #Sea Watch, Salvini valuta denuncia equipaggio. Pm: 'Sbarcare i minori'. Intanto il Garante dell'Infanzia ha scritto alla… - elpiga3 : @Avvenire_Nei Chi ha conferito all'IT l'onere di farsi garante dei diritti umani? Perché, se nessun porto europeo s… -

(Di sabato 26 gennaio 2019), 26 gen. (AdnKronos) - (di Rossana Locastro) "i ragazzini inè un', una punizione disumana. In ogni caso se isi trovano in acque territoriali italiane vanno fatti scendere. Non ci sono alternative. Lo prevede la legge e ogni disposizione contraria è una viola