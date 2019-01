Migranti | garante infanzia Palermo | ' aberrazione lasciare minori in mare' 2

Migranti : garante infanzia Palermo - 'aberrazione lasciare minori in mare' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - (di Rossana Locastro) "lasciare i ragazzini in mare è un'aberrazione, una punizione disumana. In ogni caso se i minori si trovano in acque territoriali italiane vanno fatti scendere. Non ci sono alternative. Lo prevede la legge e ogni disposizione contraria è una viola