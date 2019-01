Migranti | contestatrice solitaria contro Salvini La donna | con la bandiera arcobaleno

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) “Riportiamo socialità laddove c’era delinquenza”. Così il ministro dell’Interno Matteoconsegnando questa mattina al Comune di Roma un villino con box confiscato alla periferia della Capitale, in via Vernio n. 20. “Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l’anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini”, spiegache al suo arrivo, prima di visitare il villino, è stato contestato da una cittadina, con unasulle spalle che ha gridato: “assassino!”.L'articolo. La, con lasulle spalle gli urla “assassino” proviene da Il Fatto Quotidiano.