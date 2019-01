Migranti | Cei | pronti a farci carico dei minori della Sea Watch

Migranti bloccati sulla Sea Watch - la Cei : pronti a ospitare i minori a bordo : Continua il “braccio di ferro”, mentre sui social network è stato lanciato l’appello con l’hashtag #facciamoliscendere

Sea Watch 3 - interviene la Cei : la Papa Giovanni XXIII pronta ad accogliere i Migranti minorenni : I tredici migranti minorenni bloccati da una settimana a bordo della nave ong Sea Watch 3 potrebbero essere accolti nella casa "Annunziata" di Reggio Calabria, dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Lo ...

La Cei contro il governo : "Accogliere i Migranti? Obbligo morale di ogni cristiano" : Il Belpaese dovrebbe distinguersi e chiedere all'Ue di estendere l'utilizzo dei corridoi umanitari per i migranti.La Comunità di Sant'Egidio, che nel frattempo ha lanciato Demos, una lista locale che potrebbe essere presto traslata sul piano nazionale, magari nel "partito dei cattolici", pungola l'esecutivo italiano sulla gestione dei fenomeni migratori, domandando di "duplicare o comunque di ampliare i corridoi umanitari, aperti per la prima ...

Migranti - Cei : non trattare accoglienza come problema di sicurezza : I vescovi italiani ritengono 'eccessivo e sbagliato accostare il problema della sicurezza all'accoglienza dei Migranti'. Lo ha detto il segretario della Cei, monsignor Stefano Russo, rispondendo ai ...

Cei : "Sbagliato ricondurre ai Migranti la mancanza di sicurezza" : "Accostare il problema della sicurezza all'accoglienza dei migranti" è un'operazione "eccessiva e sbagliata". Lo ha detto questa mattina monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, rispondendo ai giornalisti riguardo al decreto sicurezza.Il prelato, vescovo di Fabriano-Matelica e successore nella carica di numero 2 dell'episcopato a monsignor Nunzio Galantino, è intervenuto al termine del Consiglio permanente della Conferenza ...

Cei : non dividersi sui Migranti. L'Italia sia responsabile : Per Bassetti, che cita il premier Conte, 'il mondo del Terzo settore riveste nella società italiana un ruolo determinante'. E aggiunge 'che questa sua centralità vive di valori e progetti, è spazio ...

Cei : Italia non si divida sui Migranti : 19.20 "Lavorate insieme per l'unità del Paese, fate rete, condividete esperienza e innovazione".E'l'appello del card. Bassetti in apertura del Consiglio Cei. "Come Chiesa faremo la nostra parte", assicura."Sui poveri non ci è dato dividerci, né agire per approssimazioneincalza-la nostra storia e la nostra cultura ci affidano una responsabilità nel Mediterraneo e in Europa".Ed elogia gli enti no profit:"Più di ieri c'è bisogno di questa società ...

Migranti - la Cei attacca i politici : "Scaricate il malcontento degli italiani su di loro" : "I Migranti sono diventati l'obiettivo su cui scaricare il malcontento sociale degli italiani". È questa l'accusa che, come riporta l'agenzia AdnKronos, il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, lancia nella prolusione d'apertura ai lavori del consiglio permanente. "Mentre sul migrante e sulla persona fragile stentiamo perfino a confrontarci con serenità, pronti come siamo a scaricare su di loro un malcontento sociale che, come sostiene Papa ...

Migranti : appello della Cei - aiutarli salva vite - no ostacoli ad accoglienza : "Accogliere un profugo significa salvare una vita. Pertanto, in nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli, anche di natura legislativa, all'accoglienza e al primo aiuto dei Migranti che giungono sulle nostre coste o che bussano alle nostre porte". lo sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che con altri 14 personaggi d'eccezione ha scritto a Famiglia Cristiana una lettera aperta sulle ...

