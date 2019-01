Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch  Presidio a Siracusa | «Fateli scendere» liveIl

La Sea Watch 3 ancorata al largo di Siracusa - a bordo 47 Migranti - : Ingresso consentito per garantire la sicurezza delle 47 persone a bordo ormai da 7 giorni. L'imbarcazione è ancorata ad un miglio dalle coste di Siracusa

Migranti ancora trasferiti da Cara Roma : 10.56 Sono ripresi i trasferimenti degli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto. Sarebbero 75 i Migranti in partenza oggi.Il centro di accoglienza per richiedenti asilo alle porte di Roma, che è il secondo più grande d'Italia e che al momento ospitava 500 Migranti, chiuderà entro fine mese. I primi 30 Migranti sono stati spostati ieri sera in centri della Basilicata e della Campania.

Migranti : Conte - ancora nessuna svolta - c'è il rischio concreto che l'Ue frani : "Ieri ho lanciato un grido di allarme. L'Italia vuole un'Europa più forte, responsabile, equa e solidale però a distanza di mesi continuiamo a non vedere nessuna svolta a livello europeo. E così il rischio che l'Europa frani sotto questo peso è molto concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il presidente nigerino, Mahamadou Issoufou. "Nonostante ...

Ancora tensioni M5s-Lega su Tav - Conte tiene punto su Migranti : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se "un'analisi costi-benefici ci dice che e' un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla", spiega. Ed Ancora: "Credo che dobbiamo essere lineari, perche' la soluzione migliore e' sempre quella piu' semplice". "Se ci si dice che l'opera non sta in piedi allora si blocca il processo di costruzione". Oggi durante la conferenza dei ...

Non è ancora chiaro cosa intenda fare il governo con i Migranti sbarcati a Malta : Il governo si è impegnato ad accogliere una decina di persone, uomini compresi: ma la Lega pone delle condizioni mentre il M5S apparentemente no

Migranti - Salvini risponde ancora a de Magistris : 'Pensi ai problemi di Napoli' : 'Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a 'salire sulla prima barca con la fascia tricolore' per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e ...

Migranti - Lega e Cinquestelle ancora divisi. Fico con Di Maio - ma è sfida alle Ong : Lega e 5 stelle ancora divisi su sicurezza e Migranti. Sulla vicenda della nave Sea Watch, in mare ormai da 14 giorni con 32 persone a bordo senza poter sbarcare, Luigi Di Maio incassa il plauso del...

