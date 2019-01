Mercato | Contra spinge Marin alla Roma | ' Può andare se De Rossi lascia'

CalcioMercato Juventus - fatta per Caceres : c'è la firma sul contratto : Martin Caceres e la Juventus , la storia può ricominciare. Accordo trovato, il difensore uruguaiano sarà nuovamente un calciatore bianconero. Dopo l'intesa già raggiunta nelle scorse ore, il giocatore ...

CalcioMercato - Parma su Ranocchia : va in scadenza di contratto con l'Inter a giugno : Dopo Juraj Kucka, riportato in Serie A nella sessione invernale di Calciomercato dall'esperienza al Trabzonspor, il Parma si muove per altri rinforzi di esperienza. Il club gialloblù ha messo nel ...

Il Mercato nero dei farmaci contraffatti con il bollino falso : 11 arresti da Milano a Napoli : Dalle prime ore del giorno i carabinieri del Nas di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per ...

CalcioMercato Milan - iniziate le visite mediche di Piatek : nel pomeriggio la firma sul contratto : L’attaccante polacco ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, nel pomeriggio la firma sul contratto. Higuain intanto è arrivato in Inghilterra visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per l’attaccante polacco Krysztof Piatek prossimo rinforzo del Milan. Il 23enne si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri. Niente idoneità ...

CalcioMercato Frosinone - contratto risolto con Hallfredsson : Frosinone - Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Frosinone ha annunciato "di aver raggiunto un accordo con il calciatore Emil Hallfredsson per la risoluzione consensuale del ...

CalcioMercato Spal - risolto consensualmente il contratto di Djourou : FERRARA - Johan Djourou e la Spal si salutano: il difensore elvetico di origini ivoriane, con un passato nell' Arsenal , aveva firmato quest'estate con i ferraresi per rilanciarsi dopo le stagioni con ...

CalcioMercato Milan - il contratto irrisorio di Piatek aiuta i rossoneri : pronto un ingaggio super per il polacco : Attualmente l’attaccante del Genoa guadagna poco più di 450 mila euro, la metà di quanto percepisce Lapadula Il Milan fa sul serio per Piatek, tentando di convincere Preziosi a cedere il proprio attaccante già in questa sessione di mercato. Leonardo non è volato ieri a Jeddah insieme a Maldini, Scaroni e Gazidis per la finale di supercoppa Italiana, impegni di mercato lo hanno tenuto nel suo ufficio di Casa Milan, da dove il ...

CalcioMercato Parma - definita l’operazione Kucka : nelle prossime ore la firma sul contratto : Il club emiliano ha chiuso per l’arrivo del centrocampista ex Milan, regalando a D’Aversa un giocatore di sicuro affidamento Il Parma ha messo le mani su Juraj Kucka, il club emiliano infatti ha definito con il Trabzonspor l’operazione per il ritorno in Italia del centrocampista slovacco. Tre anni e mezzo la durata del contratto che firmerà l’ex Milan e Genoa, che nelle prossime ore arriverà in Italia per svolgere ...

CalcioMercato Inter - i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao : Calciomercato Inter – La linea scelta dall’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è chiara: il club nerazzurro ritiene il proprio organico assolutamente completo ed all’altezza con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e con le sfide e le competizioni che attendono la formazione del tecnico Luciano Spalletti. Una decisione che tuttavia non deve essere […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...

CalcioMercato - Fabregas ufficiale al Monaco : contratto fino al 2022 : Cewsc Fabregas è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco, in Ligue 1. Lo spagnolo ex Chelsea ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con il club monegasco. Dopo le esperienze di Arsenal, Blues ...

Carige - Di Maio : Nazionalizzazione e Mercato non in contraddizione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

CalcioMercato Inter/ Ultime notizie - Icardi shock : l'attaccante avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Parma - Faggiano incontra la Juve e fa il punto sul calcioMercato : Kucka - Caceres e… Portanova : Parma, Faggiano alle prese con diverse mosse di calciomercato, oggi incontro con la Juventus per parlare di alcuni giovanissimi Il ds del Parma Faggiano, ha incontrato oggi i vertici della Juventus per discutere ovviamente di calciomercato. Il dirigente ducale, ha affrontato diversi discorsi con il club bianconero, da Kastanos ad un’idea d’inserimento per Spinazzola. Ai microfoni di calciomercato.com, Faggiano ha rilasciato ...

CalcioMercato Cagliari - Nandez a un passo : pronto un contratto di quattro anni : Nandez Cagliari – Passi avanti decisivi per il trasferimento del centrocampista dal Boca Juniors Nahitan Nandez alla squadra sarda. E’ ovviamente tutto legato alla chiusura dell’affare Barella, ormai promesso sposo del Chelsea. Non appena il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini chiuderà l’accordo con la Società della Premier League parte del ricavato verrà reinvestito sul calciatore uruguaiano. […] L'articolo ...